[인사] 공정거래위원회
인사
입력 :2026/01/23 14:49
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲신산업하도급조사팀장 김동명
◇과장급 파견 ▲고용노동부 파견(인사교류) 편유림
