SKAI인텔리전스, 서울예대와 AI 실무형 인재 키운다

스카이인텔리전스가 서울예술대학교와 인공지능(AI) 솔루션과 광고·마케팅 분야 전반에서 공동 협업을 추진한다.

스카이인텔리전스는 전날 서울예술대학교와 AI 기반 광고·마케팅 3차원(3D) 콘텐츠 분야 기술 협력과 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 23일 밝혔다.

먼저 스카이인텔리전스의 자체 개발 자동화 AI 콘텐츠 제작 플랫폼 '비쓰리(B.THREE)'와 연계해 AI 기반 3D 콘텐츠 제작 템플릿 고도화 및 신규 개발을 공동 추진한다.

채용 연계형 인턴십과 학기 연계 과제 수행 등 다양한 산학협동 프로그램도 운영한다. 학생들이 직접 기획·개발한 템플릿을 실제 사업에 적용하는 방안을 중장기적으로 논의할 예정이다.

AI 에이전시 사업부와의 협력도 진행된다. 광고·마케팅 분야에서 크리에이티브 아트디렉터, 카피라이터 등 전문 인재 양성을 목표로 인턴십과 학기 과제형 프로그램을 운영한다.

특정 캠페인에 학생들이 그룹 단위로 참여하는 프로젝트형 협업을 추진하는 동시에, 우수 참여자에 대한 장학금 지원 등 장기적인 협력 모델도 검토할 예정이다.

이재철 스카이인텔리전스 대표는 "이번 산학협력은 교육 현장 창의성과 산업 현장의 기술력이 실질적으로 연결되는 구조를 만드는 데 의미가 있다"며 "AI 솔루션과 광고·마케팅 분야 모두에서 실무형 인재가 성장할 환경을 조성하겠다"고 말했다.