SK플래닛, 아이파킹 EV 전기차 충전 기프티카드 출시

SK플래닛(대표 유재욱)이 전기차 이용 확산 흐름에 맞춰 전기차 충전·주차 솔루션 계열사 아이파킹과 손잡고 ‘아이파킹EV 전기차 충전 기프티카드’를 출시한다고 23일 밝혔다.

아이파킹EV는 SK이노베이션 E&S의 전기차 충전·주차 플랫폼 계열사 아이파킹이 운영하는 전기차 충전 서비스다. 아이파킹은 약1만여 개의 직영·제휴 주차장 네트워크를 기반으로 2023년 ‘아이파킹EV’ 브랜드를 출시하며 전기차 충전 사업을 본격화했다.

이용자는 아이파킹 EV 충전 기프트카드를 아이파킹 EV 앱에 등록해 포인트로 전환한 뒤 전국 아이파킹 EV충전소에서 충전 서비스 결제에 사용할 수 있다.

아이파킹EV 충전 기프트카드 5만원

이번에 출시된 아이파킹EV 충전 기프티카드는 ▲5천원권 ▲1만원권 ▲2만원권 ▲3만원권 ▲5만원권 등 총 5종으로 구성됐다. 전기차를 이용하는 지인이나 가족에게 실질적인 활용이 가능한 선물로 긍정적인 수요가 예상된다.

최근 1년간(25.1.1~12.31) SK플래닛 기프티콘 판매 데이터를 살펴보면, 커피·외식 등 일상 소비형 상품이 여전히 높은 비중을 차지하는 가운데, 거래액 기준으로는 ‘신세계 상품권’이, 판매 횟수 기준으로는 ‘배달의민족 E쿠폰’이 각각 1위를 기록했다.

특정 상황과 취향을 반영한 이색 기프티콘 상품도 주목받고 있다. 실제로 ‘리움 미술관 기프트 패밀리 멤버십 상품권’은 미술관 멤버십을 모바일 쿠폰 형태로 제공한 첫 사례로 주목받았으며, ‘제주항공 기프티켓’은 항공권을 선물할 수 있는 새로운 형태의 기프티콘으로 차별화에 성공했다.

SK플래닛은 이번 아이파킹 EV 충전 기프티카드 출시를 계기로, 실생활에서 바로 활용 가능한 ‘생활 밀착형 기프티콘’ 라인업을 강화할 계획이다.

관련기사

특히 상반기 중 OK캐쉬백 앱에 신설되는 ‘쇼핑탭’을 중심으로 기프티콘 사업을 본격화하고, 서비스 오픈 이후 OK캐쉬백 포인트 외에도 신용카드 등 결제 수단을 순차적으로 도입할 예정이다.

SK플래닛 김교수 사업본부장은 “기프티콘이 단순한 모바일 선물을 넘어, 고객의 일상과 라이프스타일을 반영하는 생활 플랫폼으로 진화하고 있다”며 “전기차 충전 기프티카드처럼 실질적인 사용 가치를 제공하는 상품을 지속적으로 발굴해 고객 선택의 폭을 넓혀가겠다”고 말했다.