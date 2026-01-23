'토종 스타트업' 홀리데이로보틱스, 올해 휴머노이드 100대 양산

휴머노이드 로봇 스타트업 홀리데이로보틱스가 휴머노이드 로봇 '프라이데이'를 올해부터 양산 단계에 투입한다.

회사는 초기 생산·판매를 시작으로, 내년에는 양산 규모를 대폭 확대해 산업 현장 적용을 가속화한다는 계획이다. 현재 다양한 개념검증(PoC)를 논의 중이다.

송기영 대표는 "물류센터와 제조업 현장에서 기계조작원이 수행하는 업무를 중심으로 적용 가능성을 검토하고 있다"고 밝혔다. 글로벌 휴머노이드 기업 피규어AI가 BMW 공장에서 수행 중인 작업과 유사한 영역이다.

홀리데이로보틱스 휴머노이드 '프라이데이' (사진=홀리데이로보틱스)

홀리데이로보틱스는 올해 7월부터 양산 단계에 진입해 연 100대 수준의 휴머노이드 로봇을 판매할 계획이다. 이후 내년에는 생산 능력을 확대해 연 1천대 규모 양산·판매 체제를 구축한다는 목표다.

프라이데이는 바퀴 구동 방식 휴머노이드 로봇이다. 사람과 유사한 신체 구조와 정밀 조작 능력을 갖춘 것이 특징이다. 총 63자유도(DoF) 구조에 고자유도 손과 고감도 촉각 센서를 결합했다. 자율 이동과 상체 작업을 동시에 수행할 수 있도록 설계됐다.

회사는 휴머노이드 상용화를 위해 실제 산업 환경에서의 반복 작업과 장시간 운용 안정성 확보에 초점을 맞추고 있다. 최근 데모 영상에서 프라이데이가 일정 시간 동안 반복 작업을 안정적으로 수행하는 모습을 공개하며 기술 성숙도를 강조한 바 있다.

한편 홀리데이로보틱스는 수아랩 창업자인 송기영 대표가 인공지능(AI) 및 로봇공학 전문가들과 함께 2024년 설립한 스타트업이다. 설립 4개월 만에 175억원 규모 시드 투자를 유치했다. 현재는 1천500억원 규모 시리즈 A 투자 유치를 진행 중이다.