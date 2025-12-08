홀리데이로보틱스, 1500억원 시리즈A 착수

휴머노이드 로봇 스타트업 홀리데이로보틱스가 1천500억원 규모 시리즈A 투자 유치에 착수했다.

8일 업계에 따르면 홀리데이로보틱스는 산업용 휴머노이드 '프라이데이'의 양산 체제 구축과 글로벌 인재 확보를 위해 대규모 자금 조달에 나섰다.

홀리데이로보틱스 휴머노이드 '프라이데이' (사진=홀리데이로보틱스)

투자금은 미국과 한국에서의 핵심 인재 채용, 산업용 휴머노이드 로봇 대량 생산 체제 구축에 투입될 예정이다. 회사는 지난 10월 첫 번째 휴머노이드 로봇 '프라이데이'를 공개하고 사업화 청사진을 제시한 바 있다.

송기영 홀리데이로보틱스 대표는 "국내외 투자사들과 병행해 논의하고 있다"며 "내년 1분기 내 마무리하는 것이 목표"라고 말했다.

한편 홀리데이로보틱스는 수아랩의 창업자인 송기영 대표가 인공지능(AI) 및 로봇공학 전문가들과 작년 4월 설립한 회사다. 지난해 스톤브릿지벤처스 주도로 약 175억원의 시드 투자를 유치했다.