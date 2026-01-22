"벤처 4대강국 도약"...혁신벤처업계 2026년 신년인사회

한국여성벤처협회(회장 성미숙)를 비롯해 벤처기업협회(회장 송병준), 한국벤처캐피탈협회(회장 김학균), 초기투자액셀러레이터협회(회장 전화성), 코리아스타트업포럼(의장 한상우)은 22일 서울 양재동 엘타워에서 ‘2026년 혁신벤처업계 신년인사회’를 개최했다.

병오년(丙午年) 새해를 맞아 ‘벤처 4대 강국 도약을 위한 혁신 업계의 발돋움’을 주제로 열린 이번 행사에는 중소벤처기업부 한성숙 장관과 벤처기업인 및 관계자 200여 명이 참석해 협력을 다짐했다.

이날 행사는 ‘혁신하는 벤처, 성장하는 대한민국!’이라는 슬로건과 함께 한국여성벤처협회 성미숙 회장의 새해 인사와 중소벤처기업부 한성숙 장관 축사, 혁신벤처 신년 비전 키노트, 신년 세리머니, 오찬 순으로 구성됐다.

성미숙 한국여성벤처협회장은 새해 인사를 통해 “혁신벤처 생태계의 한 축으로서 다양성에 기반한 혁신을 주도하고, 우리 경제의 비약적인 성장에 기여하겠다”는 의지를 피력했다. 특히 “정부의 벤처 육성 전략이 여성·청년 창업 현장까지 막힘없이 전달되도록 소통의 장을 넓히고, 혁신벤처인들이 자부심을 가지고 도전할 수 있는 환경을 조성하는 데 모든 역량을 집중할 것”이라고 강조했다.

이어 진행된 ‘혁신벤처 신년 비전 키노트’에서는 공동주최 단체장들이 직접 무대에 올라 대한민국을 ‘벤처 4대 강국’으로 도약시키기 위한 각 협회별 핵심 전략과 주체적인 실행 계획을 발표하며 혁신 성장에 대한 강력한 의지를 결집했다.

‘2026년 혁신벤처업계 신년인사회’가 22일 서울 양재동 엘타워에서 열렸다.

성미숙 한국여성벤처협회장은 “여성벤처기업의 신산업 진입 장벽을 낮추고 글로벌 리더로 도약하는 길을 열겠다”며 “세계여성벤처포럼을 확대해 해외 주자자와의 연결을 촉진하고, 국제 표준에 맞는 기술 혁신과 글로벌 네트워킹을 강화해 여성벤처의 세계 시장 경쟁력을 확보하겠다”고 밝혔다.

성상엽 벤처기업협회장은 “벤처기업에 금융과 인재, 글로벌 기회를 연결해 대한민국 벤처가 세계 시장을 선도하는 글로벌 경쟁력을 갖추도록 앞장서겠다”며 “기술 패러다임 전환에 대응하는 수요지향적 지원체계를 구축하고 자금과 인력 등 전 주기를 아우르는 통합적 성장 기반을 강화하겠다”고 말했다.

김학균 한국벤처캐피탈협회장은 “투자 재원 확대와 회수 여건 개선을 통해, 투자가 벤처 성장으로, 성장이 다시 투자로 이어지는 효율적인 혁신 생태게를 만들어 가겠다”며 “정책금융을 마중물로 민간 자본의 유입을 유도하고 M&A 및 세컨더리 시장 활성화를 통해 투자 선순환 구조의 정상화를 이뤄내겠다”고 강조했다.

전화성 초기투자액셀러레이터협회장은 “K-스타트업이 글로벌에서 주목받는 오늘날, 극초기 스타트업의 시작과 비상을 돕는 액셀러레이터가 지속가능한 창업생태계 조성의 핵심이 되겠다”며 “투자 다양성 촉진과 규제 개선, 그리고 초기 투자의 회수 환경 개선을 통해 건강한 창업 생태계를 주도하겠다”고 말했다.

한상우 코리아스타트업포럼 의장은 “글로벌 AX(AI Transformation)시대를 설계하는 국가 전략 동반자로서, 스타트업의 혁신과 가치를 결과로 증명하겠다”며 “국내 빅테크와 스타트업이 협력하는 AI 상생 생태계를 조성하고, ‘컴업’ 등 실전형 플랫폼을 통해 스타트업이 무경계 성장을 이룰 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.

특히 이날 스타트업 대표로 발표에 나선 이너시아 김효이 대표(포브스 ‘30세 미만 리더 30인’ 선정)는 바이오·친환경 소재 분야의 글로벌 파트너십 및 해외 진출 전략을 주제로 강연해 큰 주목을 받았다. 김 대표는 시장 수요에 기반한 비즈니스 모델 구축과 글로벌 기술 표준 선점의 중요성을 역설하며, 여성벤처가 지속 가능한 성장과 글로벌 스케일업을 실현할 수 있는 구체적인 로드맵을 제시했다.

행사는 기념 퍼포먼스와 함께 벤처업계의 번영을 기원하는 오찬으로 마무리됐다. 참석자들은 2026년 한 해 동안 긴밀한 네트워크를 유지하며 대한민국 경제의 혁신 성장을 주도해 나갈 것을 다짐했다.