[영상] 춤추는 中 휴머노이드 로봇…"댄스스텝 장난 아니네"

실물 크기 휴머노이드 로봇이 할리우드 고전 뮤지컬에서 자주 보이는 찰스턴 댄스를 능숙하게 선보이며 주목고 있다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

화제가 된 것은 중국 PND보틱스(PNDbotics)의 아담 로봇이다. 이 로봇은 타이밍과 균형 감각, 신체 협응력이 요구되는 찰스턴 댄스를 자유자재로 구사한다. 키 1.6m, 무게 60㎏ 휴머노이드 로봇인 아담은 뛰어난 민첩성과 정밀도를 자랑한다.

중국 PND보틱스의 아담 로봇이 유려한 댄스 스텝을 선보이며 주목을 받고 있다. (사진=PND보틱스 유튜브)

최대 360뉴턴미터(Nm)의 높은 토크(돌림힘)를 전달하는 25개의 준직접구동(QDD) 방식의 고성능 액츄에이터를 특징으로 한다. 뉴턴미터는 1m 거리에서 수직으로 1뉴턴(N)의 힘을 가할 때의 크기를 나타내는 단위다.

이 로봇은 또, 41개의 자유도와 낮은 지연 시간을 자랑하는 제어 시스템을 통해 인간과 유사한 움직임을 빠르고 정확하게 구현한다.

공개된 영상에서 아담 로봇의 움직임은 휴머노이드 로봇 기술이 기본적인 이동에서 표현력이 풍부한 전신 움직임으로 전환되고 있음을 보여주고 있다고 해당 매체는 평했다.

영상=PND보틱스 유튜브

아담은 최적화된 궤적 계획 알고리즘으로 유연한 동작을 구현하도록 설계됐다. 이 알고리즘은 단계 간 전환을 부드럽게 하여 휴머노이드 로봇에서 흔히 볼 수 있는 경직된 움직임을 방지한다. 허리의 3자유도와 손목의 2자유도는 더 풍부한 표현력을 제공하며, 미세한 인간의 움직임을 재현한다. 또, 고속 저지연 통신 네트워크는 제어 루프를 긴밀하게 동기화해 로봇의 모든 움직임을 정확한 박자에 맞춰질 수 있도록 도와준다.

작년 8월PND보틱스는 중국 상하이에서 열린 세계 인공지능 컨퍼런스에서 실물 크기의 휴머노이드 로봇 '아담'과 데이터 수집 플랫폼 '아담-U'를 공개했다. AI 연구 및 훈련을 위해 설계된 아담-U는 노이톰(Noitom)의 모션 캡처 기술과 인스파이어(Inspire)의 RH56E2 6자유도 정교한 손 모듈을 통합했다. 회사 측은 아담-U를 기반으로 자율 조작 및 학습 기능을 향상시키도록 설계된 다목적 휴머노이드 로봇인 아담-U 울트라를 최근 출시한 바 있다.