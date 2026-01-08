[영상] 키 180㎝ 휴머노이드 로봇, 날아차기로 수박 깼다

중국 로봇 전문 기업 유니트리가 최신형 휴머노이드 로봇 'H2'의 훈련 영상을 공개해 주목을 받고 있다고 과학매체 인터레스팅엔지니어링이 최근 보도했다.

유니트리가 유튜브에 공개한 영상에는 H2가 공중 발차기와 돌려차기, 샌드백 타격 등 고난도 동작을 선보이는 모습이 담겨 있다. 성인 키를 넘는 높이로 날아차기를 선보이는가 하면, 공중에 매달린 수박을 돌려 차고 샌드백을 발로 차 공중으로 날리는 장면도 포함돼 있다.

공중 발차기, 날아차기 등 고난도 동작을 선보인 유니트리 H2 로봇 (영상=유니트리 유튜브)

H2는 유니트리 로보틱스가 지금까지 개발한 휴머노이드 로봇 중 가장 크고 가장 진보된 모델이다. 키는 약 180㎝, 무게는 약 70㎏으로, 스타일리시한 은색 외관과 함께 사람과 유사한 얼굴 형태를 갖췄다. 눈과 입술, 코가 뚜렷하게 표현돼 한층 생동감 있는 인상을 준다.

이 로봇은 2024년 중국 춘절 축제에서 속도와 민첩성으로 주목을 받았던 H1 로봇의 후속 모델이다. 총 31개의 자유도를 갖춘 관절 구조를 바탕으로 최대 360Nm의 토크를 발휘하며, 고급 모션 제어 알고리즘을 통해 복잡하고 역동적인 동작을 균형 있게 수행할 수 있다.

사진=유니트리 유튜브 캡쳐

보도에 따르면, H2의 로봇 팔은 이전 모델의 4자유도에서 7자유도로 크게 개선됐다. 이는 단순한 이동 중심의 설계에서 벗어나 정교한 조작 능력에 초점을 맞춘 변화로, H2를 단순한 이동 플랫폼이 아닌 본격적인 작업용 로봇으로 자리매김하게 한다고 해당 매체는 전했다.

원격 조종 기술도 주목

이번 영상에서 유니트리의 원격 조종 시스템도 함께 주목을 받았다. 완전한 자율 구동이 궁극적인 목표이긴 하지만, 인간 조작자를 통한 원격 제어는 과도기적 기술로서 중요성이 점점 커지고 있다. 원격 조종을 통해 로봇은 완전 자율 시스템이 성숙되기 전에 실제 환경에서 유용한 작업을 수행할 수 있다.

유니트리는 작업자가 웨어러블 제어 장치나 애플 비전 프로와 같은 혼합현실(MR) 기기를 활용해 로봇을 실시간으로 제어할 수 있는 플랫폼을 개발해왔다. 이 방식은 인간의 판단력과 손재주를 로봇의 움직임으로 직접 전달할 수 있어 작업의 신뢰성과 안전성을 높일 수 있다는 평가다.

외신들은 이번 영상이 복잡한 환경에서도 로봇의 부드러운 가속과 정확한 방향 전환, 안정적인 제동 능력을 보여준다며, 휴머노이드 로봇 기술이 빠른 속도로 인간에 가까운 성능 수준에 접근하고 있음을 보여주는 사례라고 평가했다.

▶관련 영상 https://www.youtube.com/watch?v=JZllfrHRc4g