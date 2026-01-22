코스피 5000 재탈환 실패…4952.53으로 마감

장중 5019.54까지 올라…원·달러 환율 1469.9원 종료

2026/01/22 15:46

코스피가 한때 5000을 돌파했지만, 장 마감까지 5000선을 지키진 못했다.

22일 코스피 지수는 전 거래일 대비 0.87% 오른 4952.53으로 거래를 마감했다. 

이날 장 개장 직후 코스피 지수는 5000을 상회, 장중 5019.54까지 오르며 코스피 5000시대를 여는 듯했다.

22일 코스피 지수가 한떄 5000을 돌파햇다. 사진은 하나은행 딜링룸 전경.(사진=하나은행)

하지만 코스피 지수는 차익실현 매물과 외국인·기관투자자의 순매도로 인해 5000선으로 장을 마치진 못했다.

유가증권 시장서 이날 개인투자자는 1천559억원 순매수했지만, 외국인은 3천19억원·기관투자자는 1천30억원 순매도했다.

코스닥 지수는 전 거래일 대비 2% 오른 970.35로 집계됐다.

서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1469.9원으로 전 거래일 대비 1.4원 하락했다.

