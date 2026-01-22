SDT, KETI 신뢰성연구센터에 액침냉각 솔루션 ‘아쿠아랙’ 공급

양자표준기술 전문기업 SDT(대표 윤지원)는 한국전자기술연구원(KETI) 신뢰성연구센터에 고성능 액침냉각 솔루션 ‘아쿠아랙(AquaRack)’을 공급했다고 22일 밝혔다.
윤지원 대표는 "아쿠아랙은 우수한 냉각 효율과 에너지 절감 효과를 바탕으로 데이터센터는 물론, 고성능 컴퓨팅(HPC) 및 정밀 연구 분야로 사업 영역을 확장 중"이라고 말했다.
이번 공급은 KETI의 차세대 반도체 부품 열 관리 및 신뢰성 테스트 환경을 한 단계 고도화하기 위해 추진됐다.
그동안 일부 연구 현장에서는 전용 장비 부재로 단순 용기에 액침유를 채워 테스트를 진행하는 등 정밀한 온도 제어와 데이터 확보에 어려움을 겪어왔다.
SDT는 이러한 문제를 해결하기 위해 KETI 신뢰성연구센터 연구 목적에 맞춰 하드웨어와 인터페이스를 최적화한 맞춤형 냉각 솔루션을 제공한다. 특히 규격화된 서버뿐만 아니라 소형 발열 칩 등 다양한 실험체를 수용할 수 있도록 ‘전용 고정 브라켓’을 특수 제작하고, 연구원들이 칩 상태와 액침 과정을 실시간 확인할 수 있도록 장비 전면을 투명하게 개조하기로 했다.
관련기사
- 양자기술이 공장 바꾼다…'QX 시대' 여는 SDT2025.11.12
- SDT, 액체에 서버 담궈 냉각하는 '아쿠아랙' TTA 실증 나서2025.08.05
- 양자기술 현재와 미래 집중 조명2025.07.15
- SDT, 극저온 냉각기 국산화 '첫걸음'...24~26일 퀀텀코리아서 실물 첫 공개2025.06.23
KETI 신뢰성연구센터는 솔루션 도입에 앞서 SDT 제조 현장을 직접 방문, 생산 공정과 안정성 테스트 현장을 확인했다.
SDT 윤지원 대표는 “SDT는 연구자들이 실험 과정에서 겪는 불편함을 최소화하고, 연구 본연의 과제에만 집중할 수 있도록 돕는 인프라 파트너”라며, “앞으로도 연구 현장 목소리를 반영한 맞춤형 솔루션을 통해 국내 차세대 반도체 및 양자 기술 연구 생태계 활성화에 기여할 것"이라고 말했다.