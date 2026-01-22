아이에스티이, SK하이닉스 M15X 신규 라인에 자동화 장비 공급

반도체 장비 전문기업 아이에스티이는 SK하이닉스로부터 반도체 장비를 수주했다고 22일 공시를 통해 밝혔다.

아이에스티이는 SK하이닉스와 반도체 자동화(Automation) 장비 공급계약을 체결했다. 본 계약에 따라 아이에스티이는 2026년 10월 1일까지 장비를 납품할 예정이며, 총 계약금액은 약 44억원이다. 해당 금액은 지난 2024년 연간 매출액 대비 10.68%에 달하는 규모다.

아이에스티이의 자동화 장비 구조(사진=아이에스티이)

이번에 공급하는 장비는 Automation 장비 중 소터(Sorter)로, 기존 SK하이닉스에 납품하던 풉 클리너(FOUP Cleaner) 및 PECVD 장비가 아닌 반도체 제조 공정의 필수 장비를 신규로 공급한다는 점에서 의미가 크다고 회사측은 설명했다.

청정환경의 반도체 생산라인에서 자동 웨이퍼(Wafer) 운용을 지원하는 장비인 소터는 웨이퍼를 선별 및 분류하고 이송하는 작업을 수행한다. 특히 아이에스티이는 웨이퍼 핸들링 작업을 하는 로봇(Robot)의 정밀성과 신뢰성을 높여 작업의 편리성 및 자동화 대응력을 갖췄다고 밝혔다.

또한 이번에 납품하는 장비는 올해 가동을 앞두고 있는 SK하이닉스의 M15X 신규 라인에 적용될 예정이다.

조장현 대표이사는 “금번 수주한 장비는 반도체 생산에 있어 신규라인에 필수적으로 필요한 장비”라며 “SK하이닉스가 M16 공장에 이어 반도체 업황 개선 및 고대역폭메모리(HBM) 경쟁력 강화를 위해 새롭게 투자한 M15X 라인에 적용된다는 점을 고무적으로 생각한다”고 말했다.

그는 이어 “이번 장비 외에도 풉 클리너(FOUP Cleaner)와 PECVD장비에 대해 고객사와 긴밀한 협력 관계를 구축하고 있어, 지속적인 신규라인 투자에 맞춰 향후 추가 수주를 이어나갈 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.

아이에스티이는 반도체 장비를 중심으로 OLED 장비 판매 및 수소에너지 EPC 사업을 하는 기업이다. 2025년 2월 주력제품인 ‘풉 클리너(FOUP Cleaner)’장비의 성장성과 신제품 ‘SiCN PECVD’ 장비의 시장 진입 가능성을 바탕으로 코스닥 시장에 상장했다.