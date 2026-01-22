SSG닷컴, 1주일간 '바로퀵' 무료배송 진행

3만원 이상 구매 고객 대상 무료배송 쿠폰 2장 지급

유통입력 :2026/01/22 10:55

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

SSG닷컴은 오는 28일까지 바로퀵 무료배송 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.

바로퀵은 식품·생활용품 등 이마트 매장 상품을 점포 중심으로 반경 3km 이내에서 배달대행사의 이륜차로 도착지까지 1시간 내외로 배송해주는 서비스다.

SSG닷컴은 행사 기간 바로퀵으로 이마트 상품을 3만원 이상 구매한 고객에게 무료배송 쿠폰을 아이디(ID)당 2장씩 증정한다.

(사진=SSG닷컴)

SSG닷컴은 바로퀵 물류 거점을 지난달 기준 60곳에서 이달 제주권을 포함한 지방 권역 10곳을 추가로 열어 전국 70곳에서 즉시배송 서비스를 제공한다. 이달 기준 ▲서울권 16곳 경기권 25곳 강원권 1곳 충청권 5곳 전라권 8곳 경상권 14곳 제주권 1곳에서 바로퀵 서비스를 이용 가능하며 올 상반기 내 90곳으로 늘릴 계획이다.

SSG닷컴은 이마트와 협업해 바로퀵 운영 상품도 출시 시점인 지난해 9월 대비 100% 확대해 신선·가공식품, 생활용품 등 1만2천여 개의 상품을 판매한다.

SSG닷컴 관계자는 "즉시배송 서비스를 더 많은 고객이 이용할 수 있도록 바로퀵 물류 거점을 계속 확대하고 있다"며 "무료배송 기획전도 마련해 고객 만족도를 높이겠다"고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
SSG닷컴 이커머스 전자상거래 이마트 신선식품 바로퀵 무료배송 쿠폰

