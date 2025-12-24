SSG닷컴, 이마트와 ‘초신선 발굴 프로젝트’ 시행

SSG닷컴(쓱닷컴)이 이마트와 손잡고 신뢰도 높은 신선식품을 선별해 소개하는 ‘초신선 발굴 프로젝트’를 시행한다고 24일 밝혔다.

초신선 발굴 프로젝트는 ‘쓱닷컴 신선은 이마트로부터’라는 브랜딩 캠페인의 일환으로 맛·품질·신선도를 모두 갖춘 이마트 신선식품을 쓱닷컴에서 매주 1~2개씩 소개하는 것이 골자다.

쓱닷컴은 상품의 산지와 품종, 영양 특성, 조리법 등 다양한 정보를 영상과 이미지, 도표를 활용한 콘텐츠로 재미있게 풀어냈다. 신선식품 온라인 구매를 망설이는 고객을 위해 신뢰도를 높이고 손쉽게 구매할 수 있도록 구성했다.

SSG닷컴, ‘초신선 발굴 프로젝트’ 시동. (제공=SSG닷컴)

쓱닷컴은 이달 들어 제주 골드키위, 금한돈 삼겹살, 엔비사과, 자유방목 블랙앵거스 소고기 등을 초신선 상품으로 선보였다.

오는 25일부터 31일까지 ‘왕블루베리’와 ‘아그로수퍼 한입삼겹살’을 초신선 상품으로 선정하고 특가 행사도 진행한다.

칠레산 왕블루베리는 과육이 단단하고 기본 당도가 높고 부드럽게 씹히는 감칠맛이 특징이다. 그릭요거트, 아이스크림 와플, 오버나이트 오트밀 등을 곁들이는 요리법도 함께 선보인다.

칠레산 아그로수퍼 한입삼겹살은 구워 먹기 좋게 한 입 크기로 슬라이스 돼 냉동상태에서 추가 손질 없이 간편하게 조리해 먹을 수 있다. 원육 특성과 조리법도 제공한다.

쓱닷컴 관계자는 “이마트와 긴밀한 협업 체계를 구축해 신신식품 경쟁력을 극대화할 계획”이라며 “초신선 상품도 쓱배송(주간·새벽)으로 빠르고 편리하게 받아볼 수 있다”고 말했다.