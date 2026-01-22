ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
인공지능
스테이블코인
배터리
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사]광주과학기술원(GIST)
인사
입력 :2026/01/22 09:53
박희범 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇보직
▲전기전자컴퓨터공학과장 이병근
▲수리과학과장 김민기
▲기계로봇공학과장 설재훈
▲인문사회과학부 부학부장 최원일
GIST 캠퍼스 전경.(사진=GIST)
박희범 기자
hbpark@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
광주과학기술원
GIST
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
"규제 사정권 밖이라지만"…AI 기본법 첫날, 책임 경계에 업계 '촉각'
플랫폼 창업한 '올드보이' 줄줄이 귀환...왜?
[퀀텀프론티어①] 양자컴퓨터 알고리즘서 독보적…"한국판 오라클 될 것"
[속보] 코스피 개장 직후 5000 돌파... 사상 처음
ZDNet Power Center