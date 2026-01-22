[인사]광주과학기술원(GIST)

◇보직   

▲전기전자컴퓨터공학과장 이병근

▲수리과학과장 김민기

▲기계로봇공학과장 설재훈

▲인문사회과학부 부학부장 최원일

