"애플, 듀얼 카메라 탑재한 'AI 핀' 개발 중…에어태그 크기"

애플이 듀얼 카메라에 스피커·마이크를 탑재한 소형 웨어러블 인공지능(AI) 핀 제품을 개발 중이라고 디인포메이션이 21일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면, 해당 AI 핀은 크기가 에어태그와 비슷한 크기로 얇고 납작한 원형 디스크 모양으로 개발되고 있다.

외관은 알루미늄과 유리 소재로 구성되며, 전면에는 두 개의 카메라가 배치됐다. 카메라 하나는 사진과 동영상 촬영용 표준 렌즈, 다른 하나는 광각 렌즈다.

애플이 소형 웨어러블 AI 핀 제품을 개발 중이라는 소식이 나왔다. (사진=챗GPT로 생성)

또한 3개의 마이크를 통해 착용자 주변 소리를 수집할 수 있으며, 내장 스피커를 활용해 오디오 재생도 가능할 것으로 전해졌다. 기기 한쪽 가장자리에는 물리 제어 버튼이 탑재되고, 애플워치처럼 무선 충전을 지원할 것으로 관측된다.

애플은 최종 제품의 크기를 에어태그와 거의 비슷하게 유지하되, 두께는 약간 더 두꺼워질 가능성도 있다.

출시 시점은 이르면 2027년이 거론되지만, 아직 초기 개발 단계인 만큼 향후 출시가 취소될 가능성도 있다고 해당 매체는 전했다.

애플이 이 AI 핀을 별도로 판매할지, 아니면 향후 스마트 글래스나 다른 기기에 함께 포함시킬 지는 확실하지 않으나, 물리 버튼과 내장 카메라, 스피커, 마이크이 탑재된 것으로 보아 독립적으로 작동할 가능성이 높다고 전망되고 있다.

이 제품이 시장에 출시될 경우, 애플이 차기 아이폰 운영체제 iOS 27에서 공개할 예정인 새로운 시리 AI 챗봇이 탑재 될 가능성이 높다고 예상되고 있다.

한편 AI 핀과 같은 웨어러블 기기는 아직 시장에서 뚜렷한 성공 사례를 만들지 못했지만, 많은 기업들이 AI 기반 웨어러블 기기 개발에 뛰어든 상황이다. 오픈AI는 조니 아이브와 협력해 소형 AI 기기 등 다양한 제품을 개발 중이며, 이 밖에도 여러 스타트업들이 AI 통합형 웨어러블 기기 출시를 준비하고 있다.