에임투지, 홍동표 전 코스콤 CISO 공동대표 선임...금융 IT·보안 역량 강화

에임투지가 홍동표 전 코스콤 정보보호최고책임자(CISO)를 신임 공동대표로 선임했다고 26일 밝혔다.

이번 선임으로 에임투지는 기존 임민수 대표이사와 홍동표 신임 대표이사의 공동 대표 체제로 전환한다.

임민수 대표가 쌓아온 견고한 인프라 사업 운영 노하우에 홍동표 대표의 전략적 신사업 추진 역량을 결합해, 기존 사업의 전문성을 강화하는 동시에 시장 확대를 가속화한다는 전략이다.

홍동표 신임 대표는 25년 경력의 금융 IT 베테랑이다. 태평양생명보험과 동양화재해상보험을 거친 엔지니어 출신으로 2000년 코스콤에 입사한 뒤 미래사업부장, 데이터사업본부장, CISO 등을 역임하며 주요 신사업 전략을 주도했다. 지난 2023년에는 코스콤펀드서비스 대표이사를 겸임하기도 했다.

에임투지는 엔터프라이즈급 인프라 구축 및 유지보수 분야에서 검증된 기술력을 보유한 기업이다.

회사는 홍 대표의 취임을 계기로 금융권 내 솔루션 사업 확대의 기틀을 마련하고, AI 기술 기반의 다양한 신규 비즈니스 모델을 적극 발굴할 계획이다. 이를 통해 고객 중심의 서비스 혁신과 지속 가능한 수익 구조 고도화에 나선다.

홍동표 대표는 "에임투지는 그동안 포털, 커머스, 게임사 등 국내 IT 시장을 견인하는 주요 기업의 시스템 구축과 안정화에 기여하며 독보적인 신뢰와 성과를 쌓아왔다"며 "기존 인프라 비즈니스의 내실을 다지는 동시에, 현장에서 쌓은 노하우와 신사업 추진 경험을 접목해 금융권 특화 솔루션과 AI 기반 서비스 등 고부가가치 사업 모델을 발굴해 에임투지의 새로운 성장 동력을 확보하는데 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.