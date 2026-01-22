밀폐된 실내 환경, 나아바가 제시한 식물 기반 해법

정부의 에너지 절감 정책과 친환경 건축 기조에 따라 주거·업무용 건물의 에너지 효율은 크게 개선됐다. 이중창호와 고단열·고기밀 설계 확산으로 난방비 부담은 줄었지만, 밀폐도가 높아진 공간에서는 실내 공기질 저하 문제가 함께 제기되고 있다. 이에 따라 환기에 의존하지 않는 공기 관리 방식이 주목받는다.

나아바는 핀란드에서 개발된 식물 공기정화 시스템이다. 식물과 기술을 결합한 바이오필터 구조로 실내 오염 공기를 정화하는 시스템이다. 단순한 공기정화 식물이 아닌, 살아있는 식물을 필터화해 오염물질을 제거하고 실내 습도와 공기 질을 안정적으로 유지하는 데 초점을 맞춘 것이 특징이다.

나아바코리아에 따르면 실제 설치 공간에서 포름알데히드는 90% 이상, VOC는 90% 중후반 수준까지 감소하는 효과가 확인됐다. 겨울철 실내에서 문제로 지적되는 건조함 역시 평균 16~22% 수준으로 개선된 사례가 보고됐다. 이러한 변화는 환기에 의존하지 않고도 유지된다는 점에서 의미가 크다는 평가다.

나아바 실내 설치 사례 (사진=나아바코리아)

현대인은 하루의 약 90%를 실내에서 보낸다. 주거 공간은 물론 사무실, 병원, 상업시설 대부분이 고기밀 구조로 설계돼 있다. 문제는 이러한 밀폐된 환경에서 포름알데히드와 휘발성유기화합물(VOC) 등 유해 물질이 쉽게 축적된다는 점이다.

가구와 마감재, 접착제, 페인트 등 일상적인 요소에서 지속적으로 방출되는 VOC는 눈·코·목 자극, 두통, 집중력 저하를 유발할 수 있다. 특히 겨울철에는 실내 온도가 올라가고 습도가 낮아지면서 오염물질의 자극성과 활성도가 더욱 커진다.

실내 공기 오염은 직접적인 건강 위협으로 이어질 수 있다. 세계보건기구(WHO)는 실내 공기 오염이 호흡기 질환뿐 아니라 신경계 기능 저하와도 연관될 수 있다고 경고해왔다. 특히 어린이와 노약자, 호흡기 질환자 등 취약계층에게는 그 위험이 더 크다.

환기는 가장 기본적인 공기 정화 방법이지만 현실적인 한계가 분명하다. 외부 미세먼지, 한파, 에너지 손실 우려로 인해 환기에만 의존한 공기 관리 방식은 지속 가능하지 않다는 지적이 나온다. 실내 오염물질을 상시 관리하는 기술적 접근이 새로운 대안으로 떠오르는 이유다.

전문가들은 이제 건물 성능을 단열 수치만으로 평가하는 시대는 지났다고 말한다. 에너지 효율을 넘어, 그 안에서 사람들이 어떤 공기를 마시며 생활하는지까지 고려해야 할 시점이라는 것이다. 공기 관리에 대한 기준이 바뀌는 흐름 속에서, 나아바가 환기 한계 공간에서 하나의 사례로 언급되고 있다.