정의선의 경주마 제네시스, WEC 하이퍼카 진출…토요타와 정면 승부

제네시스 브랜드(제네시스) 소속 레이싱팀인 '제네시스 마그마 레이싱'이 올해부터 월드인듀어런스챔피언십(WEC) 하이퍼카 클래스에 참가해 프리미엄을 넘어 고성능 영역에서도 브랜드 입지를 공고히 해나간다. 특히 월드랠리챔피언십(WRC)에서 라이벌이었던 토요타와 경쟁을 펼칠 것으로 전망된다.

프리미엄 자동차 시장 본격 진출을 위해 정의선 회장이 주도해 탄생시킨 제네시스 브랜드가 수많은 글로벌 팬을 보유한 모터스포츠 분야에 진출함으로써 지난 10년 간의 성장에 이어 브랜드 확장 전략의 중요한 전환점으로 평가된다.

21일 업계예 따르면 제네시스는 2026년 월드 인듀어런스 챔피언십, 2027년 웨더텍 스포츠카 챔피언십 등 양대 내구 레이스 선수권에 참가해 우수한 고성능 차량 개발 기술력을 선보여 나갈 계획이다.

제네시스 'GMR-001 하이퍼카

제네시스가 참여할 예정인 내구 레이스는 완주를 위해 속도와 내구성 등 우수한 차량 성능은 물론 드라이버의 유연한 주행 실력, 고도의 전략을 함께 요구하기 때문에 모터스포츠 중에서 가장 권위있고 도전적인 경기로 알려져 있다.

제네시스는 2024년 12월 UAE 두바이에서 내구 레이스 중심의 모터스포츠 참가를 공식 선언했으며, 레이싱팀 '제네시스 마그마 레이싱'을 글로벌 최초로 공개한 바 있다.

제네시스 마그마 레이싱은 출범 이후 2026 WEC 참가를 위한 전초전으로서 지난해 유러피언 르망 시리즈(ELMS) LMP2 클래스에 참가했으며, 스페인·프랑스·영국에서 열린 레이스에서 우승을 차지하는 등 WEC 본격 진출을 앞두고 기대감을 높이고 있다.

LMP2 클래스는 기계적 성능 차이를 최소화하기 위해 통일된 샤시(오레카 07)와 엔진(Gibson V8)을 사용해 경쟁함으로써 내구 레이스에 필요한 장시간 주행, 트래픽 관리 등 WEC 대비 실질적인 훈련이 가능하다는 특징이 있다.

또한 제네시스 마그마 레이싱은 올해 WEC 출전 차량인 'GMR-001 하이퍼카'에 대한 각종 테스트를 거듭하며 완성도를 높여나가고 있다. GMR-001 하이퍼카는 고성능 기술력과 미학적 정체성의 결합을 통해 '고성능 럭셔리'에 대한 제네시스의 미래 방향성을 보여주는 모델이다.

제네시스 마그마 레이싱은 전 세계에서 GMR-001 하이퍼카를 1만6천㎞ 주행 테스트를 진행했고 차량에 탑재된 3.2L 트윈 터보 엔진 성능 기반 파워트레인의 내구 벤치 테스트도 성공적으로 완료했다.

제네시스는 르망 24시 및 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC) 참가 선언을 통해 유럽에서 인기가 높은 모터스포츠에서 브랜드의 기술력을 검증하고 제네시스만의 디자인과 고성능, 젊은 럭셔리 브랜드의 존재감을 유럽 시장에 널리 알릴 계획이다.

앞서 제네시스는 작년 11월 프랑스 남부 르 카스텔레(Le Castellet) 지역에 위치한 폴 리카르 서킷에서 브랜드 최초의 고성능 모델 'GV60 마그마'를 처음으로 공개했다. 제네시스는 모터스포츠 분야로의 진출과 앞으로 전개할 마그마 라인업을 통해 '럭셔리 고성능'을 새롭게 정의해 나갈 방침이다.

토요타 TR010 하이브리드

'GV60 마그마'는 지난 10년간 제네시스가 쌓아 올린 기술력과 럭셔리 철학의 집결체이자, 향후 10년간 '럭셔리 고성능'을 축으로 브랜드 혁신을 도모하겠다는 의지와 방향성을 보여주는 상징적인 모델이다.

한편 토요타는 2026년 WEC와 르망 24시 우승을 목표로 대대적인 개편을 거친 신형 하이퍼카 'TR010 하이브리드'를 최근 공개했다. 전면부와 측면 실루엣을 대폭 수정하고, 새로운 리어 윙 구성을 적용했으며 팀명 역시 가주레이싱에서 토요타레이싱으로 변경했다.