람보르기니, 2025년 전세계 1만747대 인도…역대 최고 실적

오토모빌리 람보르기니가 인도 차량 대수 1만 대를 다시 한 번 돌파했다.

람보르기니는 21일 2025년 전 세계 시장에서 총 1만747대를 인도했다고 밝혔다. 이는 브랜드 역사상 최고 기록이다.

람보르기니는 주요 지역 세 군데에서 모두 견고한 실적을 유지했다. 유럽 및 중동, 아프리카(EMEA) 지역은 4천650대의 인도량을 기록했으며 미주 지역에서 연말 기준으로 3천347대, 아시아·태평양(APAC) 지역에서 2천750대가 인도됐다.

지난해 성장을 견인한 모델은 브랜드 최초의 V12 HPEV 하이브리드 슈퍼 스포츠카인 레부엘토와 산타가타 볼로냐 본사에서 생산되는 슈퍼 SUV 우르스의 플러그인 하이브리드 버전인 우르스 SE다.

오토모빌리 람보르기니, 악조건 속에서도 2025년 인도량 신기록 달성

올해는 2025년 8월 포르투갈 에스토릴 서킷에서 공개된 테메라리오가 고객 인도를 시작할 예정이다. 테메라리오는 이미 약 12개월에 해당하는 주문량을 확보한 상태다.

관련기사

스테판 윙켈만 오토모빌리 람보르기니 최고경영자(CEO)는 "까다로운 시장 조건에서도 뛰어난 성과를 달성하게 돼 복잡한 글로벌 환경 속에서도 차별화된 경쟁력을 유지할 수 있음을 입증했다"고 밝혔다.

이어 "이번 실적은 시장의 역동적인 흐름을 정확히 읽어내고 고객의 구체적인 기대에 부응하는 전략적 선택을 이어간 결과"라며 "이러한 접근 방식은 단기적인 물량 확대가 아니라, 지난 몇 년 간의 성장세를 바탕으로 성과를 한층 공고히 하는 데 목적이 있다"고 말했다.