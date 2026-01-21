전국 첫 대전방산사업협동조합 본격 가동

전국 최초 방산 중소기업 협력 공동체인 ‘대전방산사업협동조합'이 21일 대전 ICC서 출범식을 갖고, 본격 활동에 들어갔다.

이날 행사에는 국방 관련 산‧학‧연‧관‧군 관계자와 조합 참여기업 등 150여 명이 참석했다.

조합은 대전과 충청권에 본사를 둔 105개 방산 중소기업이 참여한 전국 최초의 방산 전문 협동조합이다. 개별 기업 한계를 넘어 공동생산, 공동개발, 정부 과제 참여, 공공조달 및 수출 지원 등 다양한 분야에서 협력 모델을 구축할 계획이다.

출범식과 함께 진행된 첨단 방위산업 육성 및 발전을 위한 상호협력 업무협약에는 대전시를 비롯해 KAIST, 충남대학교, 국립한밭대학교, 대전대학교, 한남대학교, 한국과학기술정보연구원(KISTI), 한국전자통신연구원(ETRI), 한국기계연구원, 육군교육사령부, 육군군수사령부, 대전방산사업협동조합 등 총 12개 기관이 참여했다.

대전방산사업협동조합 출범식이 21일 ICC에서 개최됐다. 이계광 조합 이사장이 인사말하고 있다.(사진=지디넷코리아)

이번 협약은 대전시 핵심 전략산업인 국방산업 분야에서 산‧학‧연‧관‧군이 유기적으로 협력하는 실질적 협력 생태계를 구축하기 위해 마련됐다.

협약 기관들은 ▲첨단 방위산업 및 산‧학‧연‧관‧군 협력 활성화를 위한 제도적‧행정적 지원 ▲국방 인공지능 전환(AX), 인공지능(AI), 데이터 등 첨단기술 분야 중심 연구‧교육 협력과 인재 양성 ▲국방 인공지능(AI), 데이터 활용, 디지털 전환(DX) 등 핵심기술 교류 ▲인공지능(AI)․디지털 전환(DX) 기반 군수혁신 및 국방 드론 전문인력 양성 ▲군‧교육‧기업 현장 연계 기술협력 과제 발굴과 실증‧사업화 등에 상호 협력하기로 했다.

이장우 대전시장은 “대전방산사업협동조합 출범은 지역 방산 중소기업들이 협력을 통해 연구개발 역량을 높이고 안정적인 사업 기반을 구축하는 중요한 전환점”이라며, “대전시가 추진 중인 국방산업 육성 전략과 맞물려 K-방산 경쟁력 강화에도 크게 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.