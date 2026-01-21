이륜차 정기검사, 카카오톡 전자문서로 받아본다

한국교통안전공단(TS·이사장 정용식)은 지난해 4월부터 시행된 이륜차 정기검사 수검 안내 개선을 위해 카카오톡을 통한 전자문서 사전안내 서비스를 1월부터 시행하고 있다고 21일 밝혔다.

이번 서비스는 이륜자동차 정기검사 대상자들이 검사 시기와 관련 정보를 더욱 쉽게 확인하고 검사 미수검으로 인한 과태료를 예방하기 위해 추진했다. 검사 기간 내 최대 3회(미열람자 기준)에 걸쳐 안내를 받을 수 있다.

카카오톡으로 검사 대상 여부와 유효기간 만료일 등 주요 정보를 확인할 수 있고, 전자문서 내 검사소 안내를 통해 검사 예약도 할 수 있다.

이륜차 검사 안내 카카오톡 수신화면.

TS는 전자문서 기반 안내 확대를 통해 행정 운영 효율성을 높이고 종이 사용을 절감해 친환경 행정에도 기여할 것으로 기대하고 있다. TS는 전자문서 외에도 다양한 안내 수단 방식을 지속해서 발굴해 이륜자동차 검사 안내 사각지대가 없도록 지원할 계획이다.

정용식 TS 이사장은 “사회환경 변화에 맞춰 국민이 자동차검사 수검에 불편이 없도록 이륜차검사 안내 서비스와 같이 효율적이고 친환경적인 검사 행정을 지속해서 추진해 나가겠다”고 밝혔다.