TS-건국대 디자인학과, DDP 디자인 페어 ‘영디자이너 대상’ 영예

한국교통안전공단(TS·이사장 정용식)과 건국대학교 디자인학과(패션·산업)는 서울디자인재단 주관 ‘2025년 DDP 디자인 페어’ 대학 협업 프로그램에서 ‘영디자이너 대상’을 수상했다고 20일 밝혔다.

DDP 디자인 페어는 서울디자인위크 기간 중 개최되는 대표 디자인 행사로 동대문디자인플라자(DDP) 아트홀에서 90여 브랜드가 참여해 전시·콘퍼런스·마켓 등 시민이 함께하는 도심형 축제의 장이다.

DDP 디자인 페어 대학협업 프로그램은 디자인 전공 대학생과 국내 주요 기업이 함께 실질적인 제품 개발과 전시를 연계한 프로그램으로, 서울디자인재단의 일부 지원을 받아 진행되는 교육·취업·창업·전시 연계형 산학협력 프로젝트다.

건국대 디자인팀 ‘ONYO’

TS는 건국대 패션디자인학과 학부생 5명(김채아, 권여울, 류시빈, 이나영, 황수경)과 산업디자인학과 학부생 4명(이승훈, 이서연, 이진, 최예원)으로 구성된 융합 디자인팀 ‘온요(ONYO)’와 5개월 간 협력해 ‘교통안전’에 ‘친환경 디자인’을 접목한 창의적인 작품을 선보여 우수성을 인정받았다.

특히 ‘ONYO’팀은 야간 교통 이용자 안전성을 높이고 기능성 향상을 위해 ‘보이는 안전(Visible Safety)’을 주제로 기능성 자켓 셋업과 헬멧작품을 선보였다.

자켓 셋업은 폐에어백 섬유와 기능성 소재 등을 활용해 야간 시인성 향상을 구현한 제품이다. 특히, QR코드로 국토부와 TS가 구축한 교통안전정보관리시스템(TMACS)과 연동해 사고 다발 지역·도로별 현황, 교통약자 사고 집중 지점·기상 상황별 사고 발생 정보 등을 확인할 수 있도록 했다.

'2025 DDP 디자인페어' 영디자이너 특별관 ONYO 부스.전경(왼쪽)과 ‘보이는 안전’을 주제로 영디자이너 특별관에 전시된 기능성 자켓 셋업과 헬멧.

헬멧은 통풍 효율 저하·시야 제한 등 기존 자전거 헬멧의 한계를 개선해 쾌적하고 안전한 라이딩을 위해 기획됐으며 비에 노출되지 않는 통풍 구조와 원격 조작 조명, 빛 반사 프린팅 기술 등을 적용해 야간 안전성을 강화했다. 아울러 고프코어 룩에서 영감을 받은 도시형 디자인으로 완성도를 높였다.

한편, ‘ONYO’팀의 작품은 지난 15일부터 19일까지 DDP 아트홀 ‘영디자이너 특별관’에 전시돼 관람객들의 이목을 끌었다.

정용식 TS 이사장은 “이번 수상은 교통안전과 다자인이 결합할 때 얼마나 혁신적인 아이디어가 탄생할 수 있는지를 보여준 의미 있는 사례”라면서 “TS는 앞으로 청년 디자이너들과의 협업을 확대해 교통안전이 접목된 친환경 디자인 문화를 확산해 나가겠다“고 말했다.