SK바이오사이언스, COO 직책 신설…삼성바이오·한미 출신 영입

SK바이오사이언스가 직책 신설을 비롯해 삼성바이오로직스와 한미약품 출신 인력들을 잇달아 영입하며 통합 경영 체계 구축에 나서고 있다.

우선 회사는 전사 밸류체인을 통합 관리하는 최고운영책임자(COO) 직책을 신설하고, 박진선 마케팅&사업 개발 본부장을 선임했다.

박 본부장은 서울대 약학과를 졸업하고, 삼성바이오로직스에서 해외사업개발실장, BD 본부장, 마케팅&사업개발본부장 등을 역임했다. 앞으로 자체 개발 백신 등의 시장 경쟁력을 강화하고 신규 파이프라인의 상업화 준비 전반을 총괄하게 된다.

(왼쪽부터) 박진선 COO, 이상윤 L HOUSE 공장장 겸 Bio연구본부장, 이범한 QE 실장 (사진=SK바이오사이언스)

또 이상윤 전 삼성바이오로직스 기술지원센터장도 L HOUSE 공장장 겸 Bio연구본부장으로 영입했다. 이 공장장은 삼성바이오로직스와 셀트리온에서 대규모 상업 생산 및 기술 이전을 주도했다. 앞으로 L HOUSE 운영과 Bio연구본부를 연계해 초기 연구 단계부터 글로벌 공급을 고려한 제조 공정을 설계할 계획이다.

이와 함께 회사는 이범한 전 한미약품 QA그룹장도 QE 실장으로 배치했다. 이범한 QE 실장은 20년 이상 품질 보증(QA) 업무를 수행해 왔다. 미국 식품의약국(FDA) 등 규제기관에서의 제품 승인을 이끈 인물. 앞으로 글로벌 품질 경영을 책임지게 된다.

SK바이오사이언스는 이번 인사에 대해 “백신 개발과 상업 생산, 글로벌 협력이 하나의 시스템 안에서 작동하는 ‘통합 컨트롤타워’ 구축을 위해서”라고 밝혔다. 현재 회사는 사노피와 21가 폐렴구균 백신에 대한 글로벌 임상시험 제3상을 진행 중이다. 이러한 개발 사업을 뒷받침할 운영 최적화로 필요하다고 본 것이다.