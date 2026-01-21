긴트-VEAM, 농기계 자율 주행 모듈 ‘플루바 오토’ 현장 실증

긴트(대표 김용현)가 베트남 푸토성에서 농기계 자율 주행 모듈 ‘플루바 오토’ 시연 및 현장 실증을 마쳤다고 21일 밝혔다.

시연 제품 플루바 오토는 트랙터, 이앙기, 수확기 등 각종 농기계에 자율 주행 기능을 더하는 애프터 마켓 모듈이다. 고정밀 위성 항법 위치 기술(RTK-GPS) 적용으로 평균 오차 2cm 이하의 높은 정확도를 유지해 빠른 작업 속도와 더불어 효율적인 농지 운영이 가능하다. 또 다양한 제조사 모델에 장착이 가능해 베트남 농업 생산 환경과 농가 여건에 적합하다는 평가다.

해당 행사는 베트남 공상부 산하 국영 기업 베트남농기계엔진공사(VEAM)가 주도했다. 베트남 농업 발전을 위해 첨단 기술 적용 가능성을 점검하고 향후 고도화 방향을 공유하는 자리로, 푸토성 농업환경국 대표, 아시아-한국 협력 센터장 등 업계 관계자 및 지역 농민이 참여한 가운데 진행됐다.

양사는 시연 결과와 현장 의견을 바탕으로 실증 범위를 확대할 계획이다.

행사에 참석한 팜 아인 투언 VEAM 부총사장은 “이번 실증은 현대 기술을 단계적으로 농업 생산에 적용하려는 VEAM의 노력을 보여주는 사례”라며 “이는 노동 부담을 줄이고 작물 생산성 제고에 기여하며, 현대 농업을 향한 발전 방향을 제시한다”고 말했다.

김용현 긴트 대표는 “이번 행사를 통해 베트남 농업계가 스마트 농업과 첨단 기술 도입에 보인 관심과 수요를 확인할 수 있었다”며 “긴트는 이번 실증뿐 아니라, 아시아 각국 파트너들과 협력을 통해 기술 적용 범위를 꾸준히 확대해 나가겠다”고 밝혔다.