"설 연휴 근거리 여행, '클룩'이 좋다"

클룩이 다가오는 설 연휴를 맞아 ‘근거리 여행세일’ 행사를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사는 2월 28일까지 운영되며 ▲일본 ▲홍콩 ▲대만 ▲중국 ▲베트남 ▲태국 ▲싱가포르 등 비행시간이 짧고 가성비가 높은 근거리 여행지를 대상으로 다양한 혜택을 제공한다.

먼저 한국인 여행객의 선호도가 높은 일본 여행 상품을 중심으로 폭넓은 할인을 선보인다. 일본 호텔 상품은 최대 80%, 투어 상품은 최대 50%, 렌터카는 최대 30% 할인하며, JR 올 시코쿠 레일 패스 30% 할인과 산리오 퓨로랜드 도쿄 입장권 20% 할인 등 인기 교통·테마파크 상품도 포함됐다.

클룩, 설 연휴 맞이 ‘근거리 여행세일’ 행사

홍콩과 대만 여행 상품은 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 홍콩 디즈니랜드 입장권과 공항철도 티켓, 옥토퍼스 카드 등을 혜택가로 구매할 수 있으며, 대만은 고속철도(THSR) 1+1 혜택과 함께 투어 최대 30%, 렌터카 최대 20% 할인이 적용된다. 중국 지역 투어 상품은 최대 40% 할인한다.

베트남·태국·싱가포르 지역에서는 인기 명소 입장권, 투어, 마사지 체험 등 액티비티 상품을 최대 60% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.

관련기사

또 행사 기간 매주 금요일 ‘깜짝 세일’ 이벤트를 통해 프리미엄 간사이 조이 패스, 홍콩∙상하이 디즈니랜드 입장권 등 인기 상품을 대상으로 선착순 1+1 혜택을 제공할 예정이다.

이준호 클룩 한국 지사장은 “부담 없이 떠날 수 있는 근거리 여행지에 대한 수요가 올해에도 꾸준히 이어지고 있다”며 “이번 행사를 통해 2026년 첫 황금연휴를 여행객들이 더 합리적이고 즐겁게 계획할 수 있도록 여행 전반에 걸쳐 다양한 선택지와 혜택을 제공할 것”이라고 말했다.