니즈게임즈, 액션 RPG ‘다크디셈버’ 정식 출시.

니즈게임즈는 다크 판타지 액션 RPG ‘다크디셈버’를 PC와 모바일 플랫폼에 정식 출시했다고 20일 밝혔다.

이번 신작은 PC(크로스 런처, 스팀)와 안드로이드, iOS 간 크로스플레이를 지원한다.

‘다크디셈버’는 전작 ‘언디셈버’보다 이전 시대이자 다른 시간선을 그리는 프리퀄 작품이다. 클래스 구분이 없던 전작의 복잡한 구조에서 벗어나 버서커, 레이븐, 모르가나 등 세 가지 핵심 클래스 중심의 전투 역할과 스킬 운용에 집중했다.

또한 카메라 시점을 자유롭게 조작할 수 있도록 개선해 신규 이용자도 부담 없이 즐길 수 있도록 설계했다.

전투의 핵심은 스킬과 보조 룬의 전략적 조합에 있다. 각 클래스는 레벨에 따라 고유 스킬이 해금되며, 모든 스킬은 공격·방어·유틸형으로 나뉜 보조 룬을 장착할 수 있는 두 개의 슬롯을 보유한다. 단순히 반복적인 스킬 사용이 아닌, 적의 패턴을 이해하고 상황에 맞춰 올바른 타이밍에 스킬을 사용하는 능동적인 전투가 요구된다.

게임 콘텐츠는 메인 스토리 외에도 난이도와 보상이 달라지는 던전 ‘혼돈의 심연’, 보스 챌린지 모드 ‘망각의 회랑’ 등으로 구성됐다. 최대 4명이 팀을 이루어 적의 물결을 막아내는 디펜스 모드 ‘차원균열 벨레스’도 함께 제공된다. 각 지역은 웨이포인트를 통해 빠르게 이동하거나 마을로 복귀할 수 있도록 편의성을 높였다.

과금 시스템은 코스튬과 날개 등 외형 중심의 아이템에 집중해 이용자의 부담을 최소화했다. 능력치에 영향을 주는 일부 아이템 역시 게임 플레이를 통해 직접 제작하거나 획득할 수 있는 경로를 병행 제공한다.

이를 통해 과금을 하지 않아도 원활하게 게임을 즐길 수 있는 안정적인 플레이 환경을 지원한다는 방침이다.