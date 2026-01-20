현대차 주식 고속질주…탑승 못했다면

현대차 주가가 상승하면서 관련 주가연계펀드(ETF)도 성과를 톡톡히 냈다.

신한자산운용은 20일 'SOL 자동차TOP3플러스' ETF가 연초 이후 3주 만에 수익률을 35% 돌파했다고 밝혔다.

19일 기준 일간 수익률은 9.62%였다.

SOL 자동차TOP3플러스 ETF는 최근 1개월, 3개월, 6개월 수익률은 각각 38.09%, 60.50%, 84.20%로 집계됐다.

SOL 자동차TOP3플러스는 핵심 그룹사에 집중 투자하는 동시에 주요 협력사까지 함께 담을 수 있는 것이 특징이다. 현대차(27.59%)·현대모비스(24.06%)·기아(24.74%) 등 3개 종목에 약 76% 투자하며, 삼성전자·LG전자·현대오토에버·HL만도 등 주요 협력사도 함께 편입하고 있다.

피지컬 AI 기반의 로보틱스·스마트팩토리·자율주행 등 미래 모빌리티 영역으로 사업을 확장하는 현대차 그룹의 핵심 역량에 투자하는 셈이다.

SOL 자동차TOP3플러스 ETF의 순자산은 지난해 말 1천94억원에서 19일 기준 2천23억원으로 3주 만에 약 900억원 증가했다.

신한자산운용 김정현 ETF사업총괄은 “연초 현대차 그룹이 피지컬 AI를 로보틱스·스마트팩토·자율주행 등을 아우르는 그룹의 핵심 산업으로 육성하고자 하는 의지를 보이며 로봇섹터 대장주로 시장을 이끌고 있다” 며 “SOL 자동차TOP3플러스는 보스턴 다이내믹스를 통해 전통 완성차 업체 중 유일하게 로봇·휴머노이드 기술을 내재화 하고 있는 현대차 그룹에 가장 효율적으로 투자할 수 있는 ETF” 라고 말했다.