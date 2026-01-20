포블, 2025년 4분기 정기 자산 실사...예치금 대비 100.14% 보유

디지털자산 거래소 포블게이트(포블)는 2025년 4분기 자산 실사 결과 고객 예치금 대비 100.14%의 자산을 보유하고 있다고 20일 밝혔다.

이번 실사는 2026년 1월 1일 자정 기준으로 포블이 보유한 총 68종의 디지털자산 전체를 대상으로 진행됐다. 실사 보고서에 따르면 포블은 고객이 예탁한 자산 대비 100%를 초과하는 100.14%의 자산을 확보해 고객의 인출 요청에 즉각 대응이 가능한 상태다.

특히 포블은 보안 강화를 위해 전체 자산의 80% 이상을 해킹 위협으로부터 물리적으로 차단된 콜드월렛에 안전하게 분리 보관하고 있다. 이는 온라인 연결을 원천 차단해 자산을 안전하게 보호하는 보안 방식으로 거래소 운영의 안정성을 최우선으로 고려한 조치다.

포블은 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)’ 및 ‘가상자산 이용자 보호 등에 관한 법률(이용자보호법)’ 등 국내 디지털자산 관련 법령을 엄격히 준수하며 금융당국의 가이드라인을 충실히 이행하고 있다. 단순한 의무 준수를 넘어 이용자 자산의 안전한 분리 보관과 철저한 내부 통제 시스템 구축을 통해 법적·제도적 대응 역량을 지속적으로 강화하며 신뢰 기반의 서비스를 제공 중이다.

안현준 포블 대표는 “포블은 금융당국이 제시하는 이용자 보호 정책을 최우선 가치로 삼고 제도권 기준에 부합하는 투명한 거래 환경을 만들겠다”며 “앞으로도 당국의 지침을 적극 수용하고 이행하는 ‘모범 거래소’로서 규제 당국과 고객 모두에게 신뢰받는 안전한 금융 파트너가 되겠다”고 말했다.