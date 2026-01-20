위성 IoT 매출, 2030년 9조원 규모 넘는다

위성 IoT 매출이 향후 5년간 40억 달러(한화 약 6조 원)증가할 것이라는 예측이 나왔다.

19일(현지시각) 모바일월드와이드에 따르면, 미국 시장조사기관 리서치앤마케츠는 위성 IoT 매출이 지난해 24억 달러(한화 약 3조6천억 원)에서 2030년 64억 달러(한화 약 9조6천억 원)로 성장할 것으로 전망했다.

2030년까지 위성 IoT 매출이 연평균 22.3% 성장하며, 올해 매출은 28억 달러(한화 약 4조2천억 원)가 될 것으로 예상했다.

물류, 운송, 농업, 환경 모니터링 분야의 수요 증가와 소형 위성 배치가 전체 매출 상승을 견인한다는 분석이다.

아울러 인공지능(AI), 관련 분석 기술의 발전을 매출 성장 요인으로 꼽았다.