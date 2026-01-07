‘KASS 2호 위성‘ 정밀 위치정보 2월 실제 항공운항 적용

국토교통부는 항공위성서비스(KASS) 2호 위성 운영 서비스를 8일부터 항공정보간행물(AIP)에 등재하고, 2월 19일부터 실제 항공 운항에 적용될 예정이라고 밝혔다.

KASS(Korea Augmentation Satellite system)는 위치정보시스템(GPS) 오차를 15~33m에서 1~1.6m로 줄여 정밀한 위치정보를 국제표준으로 제공하는 시스템이다.

KASS 2호 위성은 2024년 11월 발사 이후 그간 지상-위성 간 통합시험 등을 거쳐 국제민간항공기구(ICAO) 성능기준 적합여부 등 성능 검증을 성공적으로 마치고 다음달 19일 정식 운영을 앞두고 있다.

KASS 1호와 2호 위성 동시 운영체계가 갖춰지면서 시스템 장애 등의 상황에서도 1호기와 2호기 간 대체 신호를 활용할 수 있게 돼 정밀위치정보 연속성과 안정성이 한층 강화될 전망이다.

항공위성서비스(KASS) 개념도

항공기가 비행하거나 착륙할 때 수평·수직 위치정보 정확도가 높아져 안전성과 효율성이 향상된다. 항공기 지연·결항이 줄어들고 비행경로가 단축돼 연료 절감과 탄소배출 감소에도 도움된다.

국토부는 지난해까지 제주·무안·울산공항 등 공항 환경을 고려한 착륙 절차를 마련하는 등 서비스 확대를 지속해서 확대하는 한편, KASS 이용 효과를 분석·검증하는 실증 연구도 지난달 착수했다.

또 KASS가 제공하는 정밀위치정보를 항공분야 뿐만 아니라 도심항공교통(UAM)·자율주행차 등 미래 모빌리티, 재난·안전 및 내비게이션 등 다양한 분야로 확대하기 위한 기반도 강화하고 있다.

국토부는 KASS 정밀위치정보를 인터넷으로 제공하는 시스템(KDAS) 을 지난달 구축 완료하고 위치기반서비스(LBS) 등 민간 업계에서 서비스 개발에 활용할 수 있도록 제공할 계획이다.

관련기사

유경수 국토부 항공안전정책관은 “2호기 위성 운영을 통해 안정적인 서비스를 제공함에 따라 항공기 비행 안전성과 효율성이 향상되고, 미래 모빌리티 등 다양한 분야에 확산시킴으로써 위성 관련 기술 개발과 산업 발전에 기여할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.

유 국장은 이어 “세계 5번째 위성항법보정시스템(SBAS) 운영체계인 한국형 항공위성서비스(KASS) 입지를 더욱 공고히 했다”며 “앞으로 차세대 기술 개발과 핵심 부품 국산화 등도 추진해 나가겠다”고 덧붙였다.