지아이이노베이션, AI기술 적용 알레르기 치료제 개발 속도

지아이이노베이션이 인공지능(AI) 기술을 접목해 알레르기 치료제 개발에 속도를 내고 있다.

회사는 3년 전부터 해당 파이프라인 개발에 착수했으며, 초기 후보물질인 GI-305를 시작으로 지속적인 구조 개선과 기능 검증을 이어왔다. 리제네론의 ‘듀피젠트’와 동일한 기전을 기반으로, 항체 부위의 결합력 개선에 주력해 왔다.

최근에는 AI 기반 단백질 시뮬레이션 기술을 접목해 구조적 안정성과 기능적 균형을 동시에 고려한 이중융합 후보물질을 도출했다.

사진=지아이이노베이션

이번에 새롭게 특허 출원된 물질은 복합 병인을 동시에 표적하고, 약물이 표적 병변에 더 많이 도달하도록 설계됐다. 전신에 작용하는 기존 치료 방식의 한계를 보완하고, 실제 병변 부위를 보다 정밀하게 겨냥하기 위해서다.

회사가 유한양행과 공동개발 중인 기존 알레르기 신약 후보물질 GI-301은 졸레어가 시장을 점유하고 있는 만성 특발성 두드러기를 적응증으로 개발되고 있다. 이번에 신규 개발 중인 차세대 이중융합 후보물질은 아토피성 피부염을 적응증으로 한다.

장명호 대표는 “이번 차세대 이중융합 후보물질은 알레르기 치료 시장을 반영한 기전 설계, 연구 역량, AI 기술을 접목해 완성됐다”라며 “면역항암제 파이프라인에 이어 가장 앞선 개발 단계에 있어 임상 개발을 통해 기전과 효능을 입증하겠다”라고 밝혔다.