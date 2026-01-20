서범석 루닛 대표 "AI, 글로벌 헬스케어 과제 해결 도움”

서범석 루닛 대표가 19일~23일(현지시간) 스위스 다보스에서 개최되는 ‘세계경제포럼(World Economic Forum)’에 참석해 글로벌 정보 보건 분야 관계자와 글로벌 의료 및 제약업계 리더들과 AI 도입 및 활용 방안, 헬스케어 과제 해결에서의 AI의 역할 등을 논의할 예정이다.

올해로 56회를 맞는 다보스포럼의 이번 주제는 ‘대화의 정신(A Spirit of Dialogue)’이다. 약 130개국에서 3천여 명의 정부 및 산업계 리더들이 글로벌 협력 방안을 논의하게 된다.

각국 리더들은 혁신과 기술 발전의 전례 없는 속도에 주목하며, AI를 비롯한 첨단 기술의 책임 있는 활용을 핵심 의제로 다룰 예정이다.

서범석 루닛 대표

루닛은 2020년 ‘기술 선도 기업(Technology Pioneer)’으로 다보스포럼에 참석했다. 올해로 4회 연속 참석한 셈. 특히 지난 2024년에는 ‘준회원사(Associate Partner)’ 자격을 얻었다.

서 대표는 AI의 도입 및 활용 방안을 논의할 예정이다. 특히 암 조기 발견, 암 치료 결정 지원, 공공의료 시스템 강화 등 글로벌 헬스케어 과제 해결에서 AI의 역할론에 대해 각계 전문가들과 심도 있는 대화를 나눌 계획이다.

서범석 대표는 “AI가 의료 현장에 도입되면서 각국 정부와 의료기관은 신뢰성과 임상 근거에 주목하고 있다”라며 “다보스에서 쌓아온 글로벌 네트워크를 바탕으로 이번 포럼에서는 의료 AI에 대한 각계의 기대와 의견을 직접 듣고 루닛의 사업 전략에 반영할 것”이라고 밝혔다.