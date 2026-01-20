K-바이오헬스, 중동시장 진출 문턱 낮아졌다

아랍에미리트(UAE) 의료제품 규제기관(EDE)이 우리 식품의약품안전처를 의료제품 분야의 공식 참조기관(Reference Regulatory Authority)으로 인정했다.

이는 지난해 11월 18일 한-UAE 정상회담을 계기로 체결된 식약처–EDE 간 바이오헬스 협력 양해각서(MOU)와 양자회의의 이행 성과다. 오유경 식약처장의 요청을 받아 UAE EDE의 Fatima Al Kaabi 총괄책임자 서한으로 식약처를 참조 규제기관으로 공식 인정했다.

기존에는 UAE 허가 신청을 하려면 미국(FDA), 유럽(EMA) 등의 허가가 필요했으나, 이번 참조기관 인정으로 식약처의 허가만으로도 UAE 허가 신청이 가능해진다. 또 허가심사 기간 단축과 심사 절차 간소화, 제조시설 실사 면제 등도 적용될 수 있다.

오유경 식품의약품안전처장 (사진=식약처)

UAE가 중동·북아프리카(MENA)와 걸프협력회의(GCC) 지역의 규제·유통 허브로 기능하고 있다는 점에서 이번 인정은 향후 의약품, 의료기기 중동시장 진출의 교두보로 작용할 수 있을 것으로 전망된다.

그간 식약처는 UAE EDE 출범 초기부터 고위급 회의 및 합의의사록 서명, 장관급 면담, 기관장급 양자회의 등을 통해 참조 기관으로 인정받고자 외교적 노력을 전개해 왔다.

오유경 식약처장은 “한-UAE 정상회담의 후속 성과로서 UAE EDE가 식약처를 의료제품 참조 기관으로 공식 인정했다”라며 “K-바이오헬스의 글로벌 진출을 적극 지원하겠다”라고 밝혔다.

김영민 한국의료기기산업협회장은 “식약처가 우리 기업이 UAE 시장으로 진출할 수 있도록 규제 외교를 펼쳐줬다”라며 “이번 UAE 참조기관 인정을 계기로 중동시장 수출 확대와 우리 의료기기 산업의 글로벌 진출 경쟁력이 강화될 것”이라고 기대했다.