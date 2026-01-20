몽고DB, '몽고DB 포 스타트업' 확대…스타트업 생태계 지원

몽고DB가 인공지능(AI) 스타트업 기술 부담을 낮추기 위한 생태계 전략을 강화했다.

몽고DB는 '몽고DB 포 스타트업' 프로그램을 확대했다고 20일 밝혔다. 초기 파트너로 파이어웍스AI와 템포럴을 새로 포함했다.

몽고DB는 이번 확장을 통해 초기 단계 스타트업이 첫날부터 운영 환경에 바로 적용 가능한 데이터 기반과 통합 스택을 활용하도록 지원한다. 현재 해당 프로그램 참여 기업들의 합산 기업 가치는 2천억 달러를 넘어섰다.

몽고DB가 인공지능(AI) 스타트업 기술 부담을 낮추기 위한 생태계 전략을 강화했다. (사진=몽고DB)

프로그램은 초기 인프라 선택 과정에서 발생할 수 있는 구조적 위험과 장기적인 AI 부채를 줄이는 데 초점을 맞췄다. 몽고DB는 엄선된 파트너 생태계를 통해 매칭 크레딧 제공, 연계 온보딩, 기술 지원 콘텐츠, 공동 이벤트도 운영한다.

이를 통해 스타트업은 여러 기술을 반복적으로 재작업하지 않고도 확장 가능한 스택을 선택할 수 있다. 몽고DB는 운영 데이터, 검색, 실시간 분석, AI 기반 데이터 검색 기능을 하나의 플랫폼으로 통합해 제공한다.

몽고DB 포 스타트업 참여 기업은 옵트인 방식으로 설계된 환경을 통해 인프라 조합과 유지보수 부담을 줄일 수 있다. 파이어웍스 AI, 템포럴을 포함한 파트너 기업들이 제공하는 매칭 크레딧 혜택도 함께 제공된다.

관련기사

몽고DB는 미국 뉴욕에 본사를 둔 글로벌 소프트웨어 기업으로, 전 세계 수백만 명 개발자와 6만 개 이상의 고객을 확보하고 있다. 포춘 100대 기업 가운데 75%가 핵심 애플리케이션에 몽고DB를 활용하고 있다.

수라지 파텔 몽고DB 벤처스 및 기업 개발 담당 부사장은 "AI 시대에 제품을 구축하는 스타트업들은 초기 인프라 구축 오류를 해결하느라 시간을 낭비할 여유가 없다"며 "사업 초기부터 즉시 현업에 적용 가능하고, 비즈니스 확장에 유연하게 대응할 수 있는 견고한 데이터 기반이 필요하다"고 밝혔다.