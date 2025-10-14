오라클·데이터브릭스·AWS 거친 이 사람, 몽고DB가 '픽' 했다…누구길래?

몽고DB(MongoDB)가 오라클, 데이터브릭스를 거친 새로운 한국 지사장을 통해 국내 고객 공략에 속도를 낸다.



몽고DB는 장정욱 한국 지사장을 선임했다고 14일 밝혔다. 장 지사장의 합류로 몽고DB는 애플리케이션 현대화를 더욱 가속화하고 국내 고객들의 현대적인 AI 기반 애플리케이션 구축을 적극 지원해 나갈 계획이다.

장 지사장은 국내 및 글로벌 IT 업계에서 20년 이상의 풍부한 경험과 리더십을 쌓아온 전문가다. 한국오라클에서 삼성그룹 사업 리더로 데이터베이스 사업 전략을 이끌었고, 데이터브릭스(Databricks)의 초대 한국 지사장으로서 국내 데이터 분석 플랫폼 사업의 성장 기반을 마련했다. 또 AWS코리아와 한국IBM GTS에서 대표를 역임하며 국내 클라우드 산업에서 확고한 입지를 다져왔다.

장정욱 몽고DB 신임 지사장 (사진=몽고DB)

장 지사장은 급변하는 AI 시대에 국내 고객들이 데이터베이스 현대화와 AI 도입을 통한 혁신과 성장의 기회를 선점할 수 있도록 핵심적인 역할을 담당할 예정이다. 특히 기업들의 데이터베이스 현대화 수요가 급증하는 상황에서 ▲고객 맞춤형 데이터 전략 제안 ▲주요 산업군과의 협업 강화 ▲몽고DB의 AI-레디 데이터 플랫폼 기반 차별화된 고객 경험 제공에 역량을 집중한다는 계획이다.

몽고DB는 한국 시장에서 LG유플러스, 메리츠화재, 싱클리(Syncly), 동화기업 등 다양한 업종의 주요 기업들을 고객사로 확보하고 있다. 이를 통해 통신, 금융, 제조, 디지털 네이티브 등 다양한 산업 분야에서 효율성과 고객 경험 혁신을 지원하며 디지털 전환 성과를 입증해왔다.

관련기사

사이먼 에이드 몽고DB 아시아태평양(APAC) 지역 총괄은 "AI가 기술 환경을 빠르게 재편하고 있고 우리는 이러한 변화를 주도할 수 있는 최적의 위치에 있다"며 "이미 한국 시장에서 강력한 기반을 구축했고 지금은 기업들이 애플리케이션을 현대화할 수 있도록 지원하는 차세대 데이터 인프라 제공을 가속화할 완벽한 시기"라고 말했다. 이어 "장정욱 지사장의 뛰어난 리더십을 통해 국내 고객들에게 지속적으로 우수한 가치를 제공할 것"이라고 기대감을 표했다.

장 지사장은 "AI 시대에서 데이터의 중요성이 더욱 커지고 있다"며 "AI-레디 데이터 플랫폼을 기반으로 한 애플리케이션 현대화를 통해 고객들에게 차별화된 가치를 제공하고 신뢰를 쌓으며 한국 기업들의 비즈니스 성공을 지원해 나갈 것"이라고 밝혔다.