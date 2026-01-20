컬리, 이미지 생성 서비스 'AI 스튜디오' 출시

구글 생성형 AI만 활용…매일 이용권 한 장씩 지

유통입력 :2026/01/20 10:06

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

리테일 테크 기업 컬리는 인공지능(AI) 이미지 생성 서비스 'AI 스튜디오'를 출시했다고 20일 밝혔다. AI스튜디오는 구글의 생성형 AI만을 활용해 구현됐다.

AI 스튜디오는 사진을 업로드하면 ▲인형 ▲영화배우 ▲옛날 캠 ▲한복 등 다양한 테마의 프로필 사진을 만들어 주는 서비스로 컬리 앱에서 이용할 수 있다. AI 스튜디오는 지난 달 중순 ▲기획자 ▲엔지니어 ▲디자이너 ▲마케터 등 컬리 사내 구성원들이 사이드 프로젝트로 시작해 지난 12일 공개됐다.

컬리 고객에게는 AI스튜디오 이용권이 하루 한 장씩 주어진다. 이미지 생성 시 이용권이 차감되며, 친구에게 공유한 링크로 이미지가 생성되면 한 장 더 받을 수 있다. 컬리 AI 스튜디오는 공개 일주일만에 누적 7만여 건의 이미지 생성을 기록했다.

관련기사

컬리 'AI 스튜디오'. (사진=컬리)

이외에도 그동안 컬리는 고객이 앱에서 즐길 수 있는 다양한 기능을 구현해왔다. 컬리 앱 하단 '라운지'에서는 나만의 컬리 라이프를 소개할 수 있다. 좋아하는 상품을 추천하는 '마이 컬리템'과 투표, 추천 등을 통해 다른 이용자들과 의견을 공유할 수 있는 '커뮤니티' 등이 대표적이다. 컬리는 지난해 하반기 컬리 앱과 연동할 수 있는 AI 식단 관리 앱 '루션'도 선보였다.

컬리 관계자는 “AI 스튜디오는 고객이 앱 내에서 쇼핑뿐 아니라 즐겁게 머물 수 있는 다양한 경험 제공을 고민하다 기획하게 됐다”며 “리테일 테크 기업으로서 앞으로도 AI 기술을 접목해 고객의 라이프스타일을 다양하게 만들 수 있는 시도를 이어갈 계획”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
컬리 이커머스 전자상거래 AI 이미지 생성 AI 스튜디오 구글 인형 영화배우 한복

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'기준 모호' 역대급 과징금...SKT, 법원 판단 택했다

열세살 로봇, 공장에 서다…'아틀라스' 연대기

‘케데헌’으로 주가 오른 ‘한옥’…즐기고 머무는 공간으로

스테이블코인에 쏠린 시선...법인계좌·디지털자산 ETF 논의 '잠잠'

ZDNet Power Center