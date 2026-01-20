채용담당자 73% "이력서 평가에 AI 활용 기대"

국내 채용 담당자의 절반 이상이 이미 업무에 AI를 적극 활용하며 채용 시간 단축 등 효율성 측면에서 실질적인 성과를 거두고 있는 것으로 나타났다. 다만, 정교한 지원자 평가에 대한 AI 신뢰도는 여전히 낮은 수준에 머물렀다.

두들린(대표 이태규)이 운영하는 채용 관리 솔루션 ‘그리팅’은 국내 채용 담당자 200명 대상으로 AI 활용 설문조사를 진행, 이를 바탕으로 ‘2026 AI 채용 전략 리포트’를 발간했다고 20일 밝혔다.

그리팅은 이번 보고서에서 AI 시대에 기업들이 채용 분야에 있어 AI를 어떻게 활용하고 있는지 돌아보고, AI가 HR 실무를 위한 필수 도구로 자리 잡은 만큼 2026년 전략적 채용 계획 수립을 위한 미래 AI 활용 방안을 제시한다.

그리팅 2026 AI 채용 전략 리포트

해당 보고서에서 채용 담당자 절반 이상(58%)은 ‘현재 채용 업무에 AI를 매일 또는 주 3~4회 이상 활용하고 있다’고 답했다. 채용 업무에 AI를 활용하기 시작한 시기는 ‘2025년 상반기’라는 답변이 38%로 가장 많아 지난해 상반기부터 채용 업무에서 AI 활용이 보편화된 것으로 파악됐다.

채용 업무에 주로 활용하는 AI 도구(중복응답 허용)로는 ‘챗GPT’가 80%로 가장 많은 응답을 차지했다. 채용 플랫폼 AI, AI 역량검사, AI 인적성검사, AI 면접 검사 등의 이용률은 15% 미만으로 나타났다. 그리팅은 채용 과정에서 생성형 AI만을 활용할 시, 보안 및 데이터 통합에 있어 한계가 발생할 수 있음을 지적했다. 동시에 기업의 전체적인 채용 맥락을 이해할 수 있는 채용 특화 AI 솔루션이 더욱 고도화돼야 할 필요성이 있다고 강조했다.

채용 담당자들은 AI 활용을 통해 채용 업무에서 ‘채용 리드타임 단축 > 정확한 지원자 평가 > 채용 데이터 분석 > 지원자 경험 개선 > 채용 비용 절감’순으로 높은 효과를 기대했다. 실제로 ‘AI 활용을 통해 채용 리드타임이 개선됐다’고 답한 응답자는 70%로 AI 도구가 속도와 효율 측면에서 실효성이 있음이 검증됐다.

반면, 채용 담당자들은 지원자 평가 부분에 있어서는 AI가 가져다주는 성과가 높지 않다고 평가했다. ‘AI 활용을 통해 지원자 평가 성과가 개선됐다’고 답한 비율은 13%에 그쳤으며, 응답자 82%가 ‘AI의 지원자 평가 결과를 신뢰하지 않는다’고 밝혔다. 다수 응답자는 ‘초기 단계 지원자 평가에는 AI가 효과적이지만, 더 세밀한 지원자 평가 능력은 떨어진다’, ‘AI 도구의 평가 기준에 따라 지원자 평가 결과가 상이해 신뢰도가 떨어진다’고 답했다.

그럼에도 응답자 83%는 ‘2026년 채용 업무에 AI를 더 많이 활용할 것’이라고 답했다. 가장 기대하는 AI 활용 분야(중복응답 허용)는 ‘이력서 평가(73%)’로 나타났으며, 앞으로 AI를 통해 가장 기대하는 효과 역시 ‘이력서 평가의 정확도 향상(63%)’이었다. 87%는 ‘채용 공고를 바탕으로 이력서를 요약하고, 추가 검증 사항을 알려주는 이력서 평가 AI가 있다면 업무에 도움될 것’이라고 답했다.

보고서는 AI 도구가 인재 모집, 평가 등 고비용 채용 분야에서는 아직 큰 성과를 내지 못하고 있음을 밝혔다. 이 때문에 기업의 AI 활용 수요는 높은 반면, 수요 대비 투자 비용은 매우 낮게 책정되고 있음을 시사했다.

그리팅은 2026년 기업이 채용 분야에 AI를 전략적으로 활용하기 위해서는 ▲데이터 통합 ▲기업 평가 기준을 내재화할 수 있는 ‘채용 특화 AI 솔루션’ 활용 ▲AI 도구의 ROI(투자수익률) 측정 등이 필요하다고 제시했다.

이태규 두들린 대표는 ”HR 분야에서 AI 활용은 기업 채용 프로세스에 AI가 정착되고, 일부분에서 측정 가능한 성과가 나타나는 초기 성장기에 들어섰다”며 “2026년 AI를 더욱 전략적으로 활용하기 위해서는 지원자 평가 부분의 AI 효용성을 높여야 한다. 기업 인재상과 평가 가이드라인을 학습할 수 있는 채용 특화 AI 솔루션의 활용도를 높이고, AI를 의사 결정권자가 아닌 강력한 의사결정 지원 도구로써 활용할 수 있어야 한다”고 말했다.

그리팅은 기업의 효율적인 채용 관리와 성공적인 채용을 지원하는 채용 관리 특화 솔루션이다. 공개 채용, 수시 채용, 인재 소싱, 추천 채용 등 여러 유형의 채용을 통합 관리할 수 있는 환경을 제공해 현대오토에버, 종근당건강, KB증권 등 중견·대기업을 포함한 1만여 기업이 사용하고 있다.