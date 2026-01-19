네이션에이, 한국인공지능산업협회 선정 100대 AI기업 뽑혀

AI 콘텐츠 플랫폼 기업 네이션에이(대표 유수연)는 한국인공지능산업협회(AIIA)가 선정하는 ‘2026 merging AI+X Top 100(2026 이머징 AI+X 톱 100)’ 기업에 선정됐다고 19일 밝혔다. 네이션에이는 이번 선정에서 메타버스 산업 부문을 대표하는 차세대 인공지능 유망 기업으로 평가받았다.

‘Emerging AI+X Top 100’은 인공지능(AI) 기술과 다양한 산업(X)의 융합을 통해 미래 혁신을 주도할 국내 100대 AI 기업을 발굴하는 프로그램이다. 올해는 약 3000여 개 기업을 대상으로 기술 경쟁력, 성장 가능성, 혁신성, 미래 가치 등을 종합 평가했으며, 산·학·연·정 전문가와 벤처캐피털(VC) 심사역들이 참여한 엄격한 심사를 거쳐 최종 100개 기업이 선정됐다.

네이션에이는 AI 기반 3D 콘텐츠 생성 기술과 공간 컴퓨팅 기술을 바탕으로 글로벌 서비스를 운영하며 콘텐츠 제작 효율을 획기적으로 개선하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았다. 해당 기술은 디지털 콘텐츠와 엔터테인먼트, 가상 환경 등 메타버스 산업 전반에서 실질적인 활용 가능성과 확장성을 동시에 보여주고 있다는 평가다.

특히 네이션에이는 사용자 친화적인 AI-3D 콘텐츠 제작 구조와 글로벌 시장을 전제로 한 제품 설계 및 확장성 측면에서 긍정적인 평가를 받았다. AI 기반 3D 모션 생성과 공간 인터랙션 시스템을 중심으로 한 기술 구조는 단일 콘텐츠 제작 도구를 넘어, 메타버스 생태계 전반에 적용 가능한 확장형 기술 플랫폼으로서의 가능성을 보여줬다.

한편, 네이션에이는 생성형 AI 기반 3D 콘텐츠 생성 기술을 개발하는 AI 콘텐츠 플랫폼 기업으로, AI-3D 콘텐츠 제작 플랫폼 ‘뉴로이드(Neuroid)’ 와 인터랙티브 엔터테인먼트 플랫폼 ‘헤이디(Hey.D)’ 를 운영하고 있다.

국내서는 ▲2022년 중기부 TIPS 선정 ▲2023년 중기부 ‘도전K-스타트업’ 과기부장관상 ▲2023년 신용보증기금 ‘퍼스트펭귄 기업’ 선정 ▲2024년 중기부 ‘초격차 스타트업1000+’ 선정 ▲2025년 ‘혁신프리미어1000’ 선정 ▲2025년 대한민국 임팩테크 대상 과기부장관상 수상 ▲과기정통부 2025년 글로벌 ICT 미래 유니콘 기업 선정 등의 성과를 확보했다. 또 서울 AI 허브 선도기업이자 서초구 양재 AI 특구 우수기업센터 스타트업으로도 선정된 바 있다.

글로벌 무대에서도 CES 2024·2025·2026 3년 연속 혁신상 수상, CES 2026 최고 혁신상 수상을 비롯해 ▲2025 에디슨 어워드 생산성 분야 파이널리스트 ▲‘구글 포 스타트업 액셀러레이터: AI 퍼스트’ 프로그램 선정 ▲ NVIDIA inception 프로그램 선정 등 글로벌 기술 경쟁력을 지속적으로 입증했다.