韓 노션 사용자, 지난해 템플릿 복제 2천만 회…"생활 필수품 자리"

노션은 지난해 한국 유저들이 노션 마켓플레이스에서 워크스페이스로 복제한 템플릿 수는 인앱 기준 약2천만 회에 달했다고 19일 밝혔다. 이는 하루 평균 약 5만5천 건 템플릿 복제가 이뤄진 셈이다.

조사 결과 템플릿 활용 비중은 업무 카테고리가 41.5%, 개인 카테고리가 30.6%로 전체의 70% 이상을 기록했다. 학습 카테고리도 13.5%로 집계됐다.

노션이 단순 협업 도구를 넘어 업무 생산성 향상을 돕는 플랫폼으로 진화했다. (사진=노션)

세부 유형별로는 할 일 목록 템플릿이 22.4%로 가장 높았고, 일정 캘린더 12.1%, 주간 계획 11.2%, 회의록 10.1% 순으로 뒤를 이었다. 습관 트래커 9.05%, 일기 8.55%, 빠른 메모 8.23% 등 일상 관리 중심 템플릿도 높은 비중을 보였다.

지난해 가장 많은 관심을 받은 컬렉션은 '목표를 습관으로 바꾸세요'와 '취업 준비를 위한 노션 템플릿' '박스 하나로 간편하게 비즈니스를 시작하세요' 순으로 나타났다.

한국 유저들 사이에서 가장 높은 인기를 얻은 템플릿 크리에이터는 노시언이다. 노시언은 개인 생산성, 재무 관리, 건강, 습관 관리 등 실생활 전반을 아우르는 템플릿을 제공하고 있다. 기록가 연, 노플, 수아, 노션너굴 등도 다양한 목적의 템플릿으로 주목받았다.

올해 들어 노션은 운동 기록 다이어리, 초보자용 기록 노트, 프로젝트 관리자 보드, 업무관리 템플릿 등 일상 기록부터 업무 구조화까지 폭넓은 템플릿을 추가하고 있다. 설을 앞두고는 모임 준비, 연휴 일정 관리에 활용할 수 있는 설날 준비 템플릿 컬렉션도 선보였다.

박대성 노션 한국지사장은 "한국 사용자는 우리 플랫폼을 단순한 협업 도구를 넘어, 실제로 자신이 사고하고 일하는 방식을 반영하는 시스템으로 활용하고 있다"고 밝혔다.