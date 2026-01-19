질병청장 "팬데믹 대응 ‘90점’...mRNA 코로나19 백신 도움될 것"

신변종 감염병 발생과 관련해 임승관 질병관리청장이 우리나라의 대응 수준이 90점이라면서도 팬데믹 대응을 위한 종합 대응체계에 대해서는 아직 ‘현재진행형’이라고 밝혔다.

임승관 질병청장은 19일 오전 언론과 만나 “넥스트 팬데믹 발생 시 대응의 핵심은 질병의 종식이 아닌 ‘잘’ 관리해 회복의 상황으로 가는 것”이라며 이같이 밝혔다.

임 청장은 “일단 팬데믹이 상황에서는 정체를 알 수 없는 질병의 실체를 규명하고, 백신 및 치료제, 진단키트 등을 통해 위험의 정도를 낮춘 이후, 사회의 회복을 위해 나아가야 한다”라고 팬데믹 대응 과정을 개략적으로 설명했다.

임승관 질병관리청장 (사진=김양균 기자)

이를 위해 임 청장은 ‘근거에 기반한 정책’과 ‘통합조정의 거버넌스’ 등이 필요하다고도 했다. 가령 긴급치료병상은 현재 보건복지부 소관이지만, 통합조정을 위해 질병청으로의 이관 등을 검토할 필요성이 있다는 것.

그러면서 임 청장은 우리나라의 팬데믹 대응 역량을 100점 만점에 90점이라고 평가했다. 물론 당장 신변종 글로벌 유행이 발생 시 ‘완전한’ 대응 프로세스가 마련돼 있다고 보기는 어렵다. 임 청장은 “(감염병의) 제한적 (국내)유입으로 인한 전파라면 충분히 잘 대응할 수 있을 것”이라며 “메르스와 코로나19 등 여러 경험에서 성공적인 대응이 가능함을 확인했다”라고 전했다.

이어 “팬데믹은 조금 더 준비가 필요하다”라며 “팬데믹은 시간에 따라 준비해야 하는 것이 있는데 아직 미진한 부분이 남아 있어 시간이 더 필요하다”라고 설명했다.

관련해 질병청은 코로나19 백신 자국화를 목적으로 민간과 협업해 m-RNA 백신 플랫폼을 개발 중이다. 후보물질은 현재 임상시험 제1상에 돌입한 상태다. 오는 2028년까지 코로나19를 타깃한 범용 m-RNA 백신을 개발한다는 계획이다.

임 청장은 “새로운 팬데믹이 발생하면, 우린 200일 내 백신을 개발해낸다는 계획이다”라며 “그전에 우린 이미 병원체 및 임상정보 등을 확보해 대응을 시작한 상태일 것”이라고 설명했다.

그러면서 “집단 접종계획을 통해 넉달 내 전 인구집단의 70% 이상에 대한 면역을 확보하게 될 것”이라며 “팬데믹 첫 일 년 동안에는 여러 제약을 감수하면서 위험을 낮추고, 백신 접종 이후 2년차부터는 우리사회를 정상화시키기 위한 노력이 진행될 것”이라고 밝혔다.

아울러 역학조사관 및 공항 검역관에 대한 처우 개선 필요성과 관련해 임 청장은 “전문인력은 소명의식만으로는 일할 수 없다”라며 “이들에게 동기를 부여하고 제도적 근거 안에서 장기근속을 유도해야 한다”라고 말해 청 차원의 노력이 진행되고 있음을 시사했다.