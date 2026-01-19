오가노이드와 AI 결합해 예측 중심 비임상 평가 체계 고도화

오가노이드사이언스는 아론티어와 협력을 통해 오가노이드 기반 고속 약물 반응 분석기술과 인공지능을 결합한 예측 중심 비임상 평가 체계를 본격적으로 고도화하고 있다.

이번 협력은 특정 플랫폼이나 기술을 홍보하기 위한 목적보다는, 사람 기반 데이터와 AI를 활용해 신약 개발 과정 전반의 실패 가능성을 구조적으로 낮추는 산업적 해법을 만들기 위한 전략적 결합이라는 점에서 주목된다.

최근 식품의약품안전처를 중심으로 논의가 확산되고 있는 PTI(Predictive Toxicology Initiative)와 글로벌 NAMs(New Approach Methodologies) 흐름은, 비임상 단계에서 단순히 ‘시험 결과를 확인하는 것’이 아니라 향후 발생할 수 있는 독성과 약물 반응을 사전에 예측할 수 있는 체계를 요구하고 있다. 이는 동물실험을 대체하는 기술 논의를 넘어, 신약 개발의 의사결정 구조 자체를 바꾸는 방향으로 해석된다.

이러한 변화 속에서 사람 유래 오가노이드 데이터와 AI 예측 기술의 결합은 차세대 비임상 평가의 핵심 축으로 부상하고 있다.

고준수 아론티어 대표(좌측)와 유종만 오가노이드사이언스 대표(제공=오가노이드사이언스)

오가노이드사이언스는 인체 조직과 높은 유사성을 갖는 오가노이드를 활용해 후보물질의 효능과 독성, 반응 차이를 고속·정량적으로 분석해 온 기업이다. 특히 이미 다수의 제약사 및 바이오기업과 실제 평가 프로젝트를 수행하며, 비임상 데이터가 연구용을 넘어 실제 개발 전략과 파이프라인 의사결정에 활용될 수 있음을 현장에서 입증해 왔다. 이러한 축적된 데이터와 공정 표준화 경험은, 예측 모델을 만들기 위한 신뢰도 높은 기반 자산으로 평가된다.

아론티어는 AI 기반 신약개발 플랫폼을 통해 약물–타깃 상호작용, 약효 및 독성 예측 영역에서 산업 적용 경험을 축적해 온 기업이다. 방대한 생물학·화학 데이터를 학습해, 후보물질의 성공 가능성과 위험 요인을 사전에 제시하는 알고리즘을 상용화해 왔으며, 이는 신약 개발 초기 단계에서의 시간·비용 손실을 줄이는 데 강점을 가진다. 이번 협력에서 아론티어는 오가노이드 기반 실험 데이터를 AI로 해석·확장함으로써, 실험 결과를 ‘예측 가능한 정보’로 전환하는 역할을 담당한다.

양사의 협력은 단순한 기술 결합을 넘어 비임상 평가를 ‘실험 서비스’가 아닌 데이터 기반 예측 산업으로 전환하려는 시도로 해석된다. 제약사 입장에서는 임상 이전 단계에서 실패 위험을 낮추고, 보다 명확한 기준으로 후보물질을 선별할 수 있는 도구를 확보하게 되며, 규제 환경 변화에 선제적으로 대응할 수 있는 사람 중심 데이터 자산을 축적할 수 있다. 이는 단기적인 평가 의뢰를 넘어, 중장기 파이프라인 협력과 글로벌 사업 확장으로 이어질 수 있는 구조를 만든다.

업계에서는 이번 협력이 국내 비임상 평가 산업에서 AI와 오가노이드가 실제 사업 모델로 결합되는 대표 사례가 될 가능성에 주목하고 있다. 사람 기반 데이터와 예측 기술을 축으로 한 이러한 접근은, 향후 신약 개발 효율성을 높이는 동시에 글로벌 규제·산업 환경 변화에 대응하는 경쟁력 있는 모델로 자리 잡을 수 있을 것으로 전망된다.