기상청, 어르신 대상 한파 영향예보 전달체계 강화

기상청은 전국을 대상으로 인공지능(AI) 스피커를 활용한 ‘기상청 한파 영향예보 음성전달 서비스’를 제공한다고 19일 밝혔다.

기상청은 지난 2024년 폭염에 대비해 AI 기반 영향예보 음성전달 서비스를 제주도에서 시범 운영한 데 이어 2025년 여름부터 전국으로 확대 운영하고 있다. 2024년 시범운영 당시 서비스 대상 어르신 가운데 온열질환자가 발생하지 않았고, 서비스 만족도 역시 높게 나타났다. 기상청은 지난해 실제 A) 스피커로 폭염 영향예보를 받아 본 어르신을 직접 찾아가 대면 인터뷰 등을 실시하면서, 서비스 유용성과 실용성을 계속 확인하며 발전시켜 왔다.

기상청 기념석

올해 겨울부터는 전국 각지 어르신을 대상으로 4천대 가량 보급된 AI 스피커로 한파 영향예보를 추가로 제공한다. 기기의 위치정보를 활용해 해당 지역에 한파 영향예보가 발표되면 어르신 맞춤형 대응 요령이 음성을 통해 자동 송출되는 방식이다. 특히, 더욱 실효적인 정보전달을 위해 현장 인터뷰 등으로 발굴된 개선 사항을 이번 한파 영향예보 전달체계에 반영했다.

기존에는 어르신이 외출이나 야외활동을 안전하게 계획할 수 있도록 12시와 18시 하루 2번만 ‘내일의 영향예보’를 제공했다. 올해부터는 이에 더해 08시 안내를 추가해 하루 3번 제공하고, ‘당일의 영향예보’도 추가로 제공한다. 기상청은 어르신이 당일 외출 여부나 옷차림을 결정하는 데에 도움을 줄 것으로 기대했다.

또 지금까지는 단순히 ‘현재의 영향예보’ 위험 수준만 안내했으나, 이번 한파 서비스부터는 ‘어제 대비 변화’를 함께 제공한다. 이를 통해 단순한 정보전달을 넘어, 어르신이 ‘어제 날씨’와 직관적으로 비교하실 수 있는 체감형 정보를 제공하게 된다.

관련기사

이 외에도 영상을 함께 제공할 수 있는 화면형 AI 스피커라는 점을 적극 활용해 글자와 음성만 제공하던 기존 방식에 위험 수준에 맞춰 달라지는 움직이는 그림영상을 추가로 제공함으로써 시각적으로 더욱 친근하고 이해하기 쉽게 정보를 제공할 예정이다.

이미선 기상청장은 “겨울철마다 한랭질환으로 인한 사망자가 끊이질 않는 가운데, 한파에 취약한 어르신 건강과 안전을 위한 서비스를 강화하게 됐다”며 “장기적으로 위험기상에 대비된 나라, 온 국민이 기상재해로부터 안전한 대한민국을 만들어 가기 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 밝혔다.