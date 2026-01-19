업스테이지 손잡은 올거나이즈, 독자 AI 글로벌 진출 지원 앞장

올거나이즈가 업스테이지 컨소시엄이 개발한 인공지능(AI) 파운데이션 모델 글로벌 진출과 확산을 지속 지원한다.

올거나이즈는 과학기술정보통신부 주도 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' 1차 평가를 통과했다고 19일 밝혔다.

올거나이즈는 업스테이지 컨소시엄에서 개발하는 AI 모델의 국가·산업별 최적화와 글로벌 시장 확산을 담당한다.

각국 산업 환경과 규제 요건을 고려한 AI 기술 공급 경험을 토대로, AI 모델이 글로벌 시장에서 실질적으로 활용되고 경쟁력을 확보할 수 있도록 지원할 계획이다.

(사진=올거나이즈)

'국가대표 AI'를 선발하는 이번 프로젝트는 국내 AI 기업의 독자 기술을 기반으로 파운데이션 모델을 개발하는 것이 핵심이다. 국내 산업 전반과 글로벌 시장에서 경쟁 가능한 AI 생태계 구축을 목표로 한다.

업스테이지를 비롯한 LG AI연구원, SK텔레콤 등 3개 컨소시엄이 2차 단계 진출 팀으로 확정됐다.

업스테이지 컨소시엄은 글로벌 프론티어 수준의 AI 파운데이션 모델 '솔라(Solar) 월드 베스트 LLM(WBL)'을 개발 중이다. 이 모델을 금융, 의료, 제조, 법률, 공공, 교육 등 다양한 산업 분야에 확산하는 것이 목표다.

이원강 올거나이즈 부대표는 "이번에 개발되는 AI 파운데이션 모델이 글로벌 시장에서 실질적인 경쟁력을 갖추도록 하겠다"며 "우리가 축적해 온 AI 솔루션 공급 경험과 기술 역량을 바탕으로 최선을 다하겠다"고 전했다.