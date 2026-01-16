국대 AI, 상반기 패자부활전…업계가 '도전할 결심' 머뭇대는 이유는

정부가 '국가대표 인공지능(AI) 선발전'이라 불리는 독자 AI 파운데이션 모델(독파모) 프로젝트 탈락팀에 재도전 기회를 주겠다고 나섰다. 갑작스러운 발표에도 업계 반응은 다소 미온적이다. 일부는 검토조차 하지 않겠다는 입장이고 일부는 형평성과 위험을 저울질하며 관망 중이다.

16일 정보기술(IT)업계에 따르면 과학기술정보통신부는 전날 독파모 프로젝트 1차 단계평가 결과 발표에서 올 상반기 중 1개 정예팀을 추가 공모로 선발하겠다고 밝혔다.

애초 과기정통부는 본선에 진출한 정예팀 5곳을 6개월 간격 단계평가를 통해 하나씩 탈락시키기로 했다. 이번 1차 평가에 이어 오는 6월 말~7월 초 2차 평가, 12월 중 3차 평가에 따라 연말에 최종 2곳이 남는 구조다. 최종 선발된 정예팀 2곳만이 오는 2027년 상반기까지 정부 지원을 받을 수 있다.

류제명 과기정통부 차관이 지난 15일 독자 AI 파운데이션 모델 1차 평가 결과를 발표하고 있다. (사진=김미정 기자)

이 방침대로라면 LG AI연구원, 업스테이지, 네이버클라우드, SK텔레콤, NC AI 등 5개 정예팀은 4곳으로 압축될 예정이었다. 하지만 최근 불거진 '프롬 스크래치(From Scratch·바닥부터 독자 개발)' 여부 논란으로 정책적 기준과 상대평가 결과가 더해지며 1곳이 아닌 2곳이 탈락하는 사태가 벌어졌다.

과기정통부는 추가 공모를 내고 상반기까지 4개 정예팀 경쟁 체제를 확보하겠다는 구상이다. 추가 선발되는 1개 팀에는 작년 추가경정예산(추경)으로 임차한 첨단 그래픽처리장치(GPU) 'B200'과 데이터 및 인재 지원, 'K-AI 기업' 명칭이 부여된다.

네이버·카카오·NC 등 재도전 안 해…역대 탈락사 재도전 향방 주목

정부는 이번 1차 단계평가에서 탈락한 네이버클라우드와 NC AI는 물론, 이전 서류평가와 발표평가에서 본선 진출에 실패한 정예팀, 그 외 역량 있는 기업 모두에게 기회를 주겠다고 강조했다.

뜻밖의 패자부활 기회에 기업들 셈법은 복잡해졌다. 정부가 사업 재공고 계획만 예고한 단계인 만큼 신중한 검토가 필요하다는 게 업계 분위기다. 실제 대부분 기업은 '현재까지 결정된 사항은 없으며 재도전 여부를 신중하게 지켜보고 있다'는 태도를 취하고 있다.

NC AI는 16일 "과기정통부 결정을 존중한다"며 "재도전은 고려하지 않고 있다"는 공식 입장을 냈다.

이어 "이번에 만든 기반 모델과 정예팀 파트너십 등을 자양분 삼아 목표했던 산업 특화 AI, 피지컬 AI 등 장점을 발휘하겠다"며 "국가 산업군을 더 발전시킬 기술 개발에 매진하겠다"고 말했다.

지난 2025년 9월 9일 진행된 독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트 착수식 (사진=과기정통부)

네이버클라우드는 전날 1차 평가 결과 발표 직후 "정부 판단을 존중하며 AI 기술 경쟁력을 높이기 위한 다각적 노력을 이어가겠다"면서도 "2차 재도전은 아직 검토하고 있지 않다"고 선을 그었다.

독파모 프로젝트 본선 문턱에서 좌절한 기업들의 재도전 향방에도 관심이 모인다.

앞선 과정에서 탈락한 후 독파모 후속 사업인 'AI특화 파운데이션 모델 프로젝트'에서 정예팀 주관사로 선정된 루닛을 제외하면 KT, 카카오, 코난테크놀로지, 모티프테크놀로지스 등이 유력 후보로 거론된다.

카카오는 "재도전을 고려하지 않는다"고 공식 입장을 못 박았다.

KT는 "내부 검토 중"이라고 말했다.

본선 진출에 실패했던 모 기업 관계자는 "갑작스러운 발표에 당혹스럽다"며 "겨우 마음을 다잡고 나아가는 시점에 나온 소식이라 내부적으로 무슨 소리인가 싶은 분위기"라고 전했다.

6개월 시차·형평성 논란 우려…업계는 신중론

정부는 추가 선발 정예팀에 동일한 프로젝트 기간과 GPU·데이터를 제공한다는 구상이다. 류제명 과기정통부 2차관은 지난 15일 1차 단계평가 브리핑에서 "먼저 출발하는 3개 기업과 동일한 조건에서 할 수 있도록 설계하고 있다"고 설명했다.

하지만 출발 시점 차이로 인한 격차는 불가피하다. 이미 연구개발 일정이 정해진 상황에서 리소스를 다시 투입하는 것 자체가 기업에 부담이라는 목소리가 나온다.

임정환 모티프테크놀로지스 대표는 "이미 6개월 이상 사업이 진행된 상황에서 격차를 없애기는 현실적으로 어렵다"며 "추가 선발된 팀과 기존에 지원을 많이 받은 팀을 2차 시험에서 동일 선상에 놓는 것이 맞느냐는 형평성 논란이 발생할 것"이라고 지적했다.

더 큰 걸림돌은 '들러리' 우려다. 익명을 요구한 업계 관계자는 "이미 정부가 특정 업체를 염두에 두고 있다는 소문이 업계에 파다하다"며 "들러리만 서고 또 탈락할 경우 발생할 리스크를 우려하고 있다"고 밝혔다.

추후 공식화되는 독파모 프로젝트 재공고 내용과 세부 심사 기준에 따라 도전 기업들의 윤곽이 드러날 전망이다.

류 차관은 "소수 경쟁 압축 방식으로 하자는 취지가 최종 두 기업을 선정하는 목표보다는 가장 치열한 경쟁 환경을 만들어 짧은 기간에 많은 성과를 내도록 하는 것"이라며 "재도전이라는 용어로 긍정적으로 봐달라"고 당부했다.