네이버·NC 탈락한 '국대 AI 선발전'…외신도 주목

한국 정부가 주도하는 '인공지능(AI) 국가대표' 선발 경쟁에 해외 언론도 주목하고 있다.

15일 블룸버그통신은 '네이버·엔씨소프트, 한국의 치열한 '소버린 AI' 경합에서 탈락'이라는 제목의 기사로 '독자 AI 파운데이션 모델(독파모)' 프로젝트 1차 단계평가 결과를 보도했다.

과학기술정보통신부는 이날 오후 서울 정부청사에서 브리핑을 열고 기존 5개 정예팀 가운데 LG AI연구원과 SK텔레콤, 업스테이지가 2단계에 진출했다고 발표했다. 나머지 네이버클라우드와 NC AI 정예팀은 탈락했다.

블룸버그는 "한국 정부가 15개 신청 팀으로 시작된 다년 프로젝트에서 첫 번째 탈락자를 가려냈다"며 "2027년 최종 2개 팀이 선정될 때까지 6개월마다 평가와 탈락이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

블룸버그는 특히 이번 심사 과정에서 불거진 '외국 기술 사용 논란'에 주목했다. 앞서 업계 안팎에서는 정예팀이 개발 중인 AI 모델들의 독자성 확보 여부를 두고 갑론을박이 일어났다.

블룸버그는 "경쟁사들과 일부 업계 전문가들은 네이버클라우드, 업스테이지, SK텔레콤 등 일부 팀이 '프롬 스크래치(From Scratch·바닥부터 독자 개발)' 오픈소스 모델을 직접 구축해야 한다는 요건을 충족했는지 의구심을 제기하며 논쟁을 촉발했다"고 전했다.

이어 "배경훈 과기정통부 장관은 결과 발표 몇 시간 전 소셜미디어에 기술적, 정책적, 윤리적 측면 전반에 걸쳐 포괄적인 평가를 했다고 밝혔다"고 부연했다.

류제명 과학기술정보통신부 제2차관은 이날 브리핑에서 "2차 평가에서도 벤치마크와 전문가 심사, 실사용자 평가를 3축으로 삼을 것"이라며 "최근 불거진 기술 독자성 논란이 반복되지 않도록 기준도 보완할 것"이라고 말했다.