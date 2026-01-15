K-AI 국가대표 대결 '3파전'으로…패자부활전 변수

정부 주도 국가대표 인공지능(AI) 모델 개발 사업의 첫 성적표가 공개됐다. LG AI연구원, SK텔레콤, 업스테이지가 1차 관문을 통과한 반면, 네이버클라우드와 NC AI는 고배를 마셨다. 다만 정부가 1개 팀 추가 선정을 통한 '패자부활전' 카드를 꺼내 들면서 향후 판세 변화가 주목된다.

15일 과학기술정보통신부는 정보통신산업진흥원(NIPA), 한국정보통신기술협회(TTA)와 '독자 AI 파운데이션 모델' 프로젝트 1차 단계평가 결과를 발표했다.

이 프로젝트는 대한민국을 대표할 독자적인 AI 파운데이션 모델 확보를 목표로 하는 국가 사업이다. 1차 단계평가는 지난 6개월간 5개 정예팀 개발 성과를 기반으로 벤치마크, 전문가, 사용자 평가를 진행한 결과다.

LG AI연구원, '전 부문 1위' 독보적 성과

'K-엑사원'을 개발한 LG AI연구원은 벤치마크 평가, 전문가 평가, 사용자 평가에서 모두 최고점을 받았다.

임우형 LG AI연구원 공동 연구원장은 "엑사원에서 시작된 혁신은 이제 개별 기업 성과를 넘어 대한민국 산업 전반의 AI 생태계를 주도하는 핵심 엔진이 될 것"이라며 "K-엑사원이 지닌 독보적인 기술력을 바탕으로 글로벌 시장 내 기술 주도권을 확보하고, 대한민국이 AI 강국으로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이어 "이번 결과는 K-엑사원이 선도국과 어깨를 나란히 하며 대한민국의 'AI 3대 강국' 도약을 보여주는 결정적 지표"라며 "LG AI연구원은 글로벌 수준 모델을 확보하는 것에 그치지 않고, 산업 현장 적용 확산과 핵심 인재 육성 등 전방위적인 AI 생태계 구축을 선도할 것"이라고 포부를 밝혔다.

임 원장은 "이번 1차수 모델은 프런티어급 AI로 도약하기 위한 견고한 기반을 다지는 시작점"이라며 "본격적인 성능 고도화 단계를 거쳐 글로벌 경쟁력을 확보한 완성형 K-엑사원을 구현할 것"이라고 전했다.

LG AI연구원 정예팀 일원인 한글과컴퓨터도 "이번 평가는 AI 모델 성능은 물론 기술적 독자성과 실제 서비스 적용을 통한 생태계 확산 가능성이 종합적으로 검증되었다는 데 의미가 크다"고 부연했다.

한컴은 LG AI연구원 정예팀과 AI 기반 문서 지식 서비스 전반에 독자 AI 모델 적용을 확대하고, 국내 AI 기술 활용과 AI 생태계 발전에 기여할 계획이다.

SK텔레콤, 조 단위 파라미터 도전

SK텔레콤 측은 "우리 정예팀은 앞으로도 대한민국 AI 생태계 발전을 위한 노력을 지속하고, AI 생태계 활성화에 기여해 AI 3강으로 가기 위한 역할을 다할 것"이라고 말했다. 이어 "2단계에는 멀티모달을 추가하고, 모델에 대한 추가적인 학습도 진행할 것"이라고 덧붙였다.

1차 평가 통과는 정예팀 차원 협업 결실이라는 점도 강조했다.

SKT 정예팀은 주관사 SK텔레콤을 필두로 ▲셀렉트스타 ▲크래프톤 ▲포티투닷 ▲리벨리온 ▲라이너 등 각 분야 대표 기업과 서울대, KAIST 등 학계가 속해있다. 이들은 향후 조 단위 파라미터 규모까지 모델을 확장 및 고도화할 계획이다.

SK텔레콤 정예팀에서 데이터 부문을 담당한 셀렉트스타의 김세엽 대표는 "이번 1차 평가 통과는 우리가 축적해 온 고품질 데이터 구축 역량과 신뢰성 검증 기술력이 국가 핵심 AI 프로젝트에서 유효하게 작동했음을 보여주는 결과"라며 "신뢰할 수 있는 국가대표 AI 모델 구현을 위해 끝까지 힘쓰겠다"고 전했다.

업스테이지, 스탠퍼드대·뉴욕대 석학 합류

업스테이지도 "정부의 아낌없는 지원을 바탕으로 좋은 결과를 내어 감사하고 기쁘다"며 "2차수부터는 기술력을 한 단계 더 끌어올려 빅테크를 압도하는 글로벌 최고 수준 모델을 완성하겠다"고 강조했다.

회사는 2차 단계평가를 앞두고 글로벌 명문대 연구진 및 국내 주요 산업·공공 파트너도 추가로 확보했다. 딥러닝 연구의 세계적 석학인 최예진 스탠퍼드대학교 교수와 조경현 뉴욕대학교 교수가 업스테이지 정예팀에 새롭게 합류한다.

김성훈 업스테이지 대표는 이날 자신의 페이스북에 "많은 분 응원으로 업스테이지 컨소시엄의 '솔라LLM'은 계속 달려간다"며 "2차수 프로젝트에는 스탠퍼드대와 뉴욕대 연구진들이 합류해 글로벌에서 우뚝서는 모델을 만들 것"이라고 말했다.

탈락한 네이버·NC AI 묵묵부답…주가 '급락'

애초 정부는 이번 1차 단계평가를 통해 선발된 5개 정예팀을 4곳으로 압축할 방침이었다. 그러나 정책적 기준과 상대평가 결과가 함께 반영되면서 네이버클라우드, NC AI 2개팀이 탈락했다.

과기정통부가 제시한 독자 AI 파운데이션 모델 기준은 3가지 측면으로 구분된다. 우선 기술적으로는 독창적 아키텍처 설계, 데이터 확보·가공, 독자적 학습 알고리즘 적용 등 전 과정 학습 수행이 필요하다. 오픈소스 활용 시에도 가중치 초기화 후 학습·개발하는 것이 최소조건이다.

또 정책적으로는 국가 안보 위협 해소를 위해 AI모델을 스스로 개발·고도화할 수 있는 자주권과 주체적 운영·통제권 확보를 지향한다. 윤리적으로는 오픈소스 활용 시 레퍼런스 고지 등 라이선스 정책을 준수해 AI 생태계 신뢰 확보와 투명성 제고가 요구된다.

네이버클라우드와 NC AI 정예팀은 탈락 관련해 공식 입장을 내놓지 않았다. 일각에서는 탈락 정예팀들의 이의 제기 가능성도 제기된다.

NC AI 정예팀은 정부가 지원하는 그래픽처리장치(GPU) 공급업체였던 네이버클라우드로부터 GPU를 한 달 가량 늦게 받은 것으로 알려졌다. 만약 NC AI 정예팀이 이의 제기에 나선다면 GPU 지급 지연에 따른 AI 모델 개발 영향을 문제 삼을 것으로 보인다.

두 기업이 이끄는 정예팀 탈락 소식이 전해지자 시장도 민감하게 반응했다. 15일 네이버는 4.62% 하락한 24만7천500원에 거래를 마쳤다. 엔씨소프트는 장중 23만2천500원까지 하락했으나 낙폭을 줄여 1.41% 하락한 24만4천원에 장을 마쳤다.

2차 단계평가·재공모 심사 기준 향방 주목

패자부활전 향방에 대해서도 관심이 모인다. 과기정통부는 이번에 탈락한 네이버클라우드와 NC AI 정예팀을 포함해 모든 기업에게 기회를 열어 1개 정예팀을 추가로 선정할 계획이다.

올해 상반기까지 4개 정예팀 경쟁 체제를 확보한다는 구상이다. 추가 선정 팀에게는 GPU·데이터 지원과 'K-AI 기업' 명칭 부여 등 국가 자원이 집중 제공된다.

이에 따라 2차 단계평가 심사 기준은 물론, 재공모 심사 기준도 업계 이목이 쏠릴 전망이다.

과기정통부 측은 "개별 기업들의 구체적인 점수와 평가기준 등에 대해서는 언급을 자제할 것"이라면서도 "개별 기업에게는 2차 단계를 위한 구체적인 심사 기준 소상하게 설명할 것"이라고 설명했다.

정예팀 1곳을 재공모하기 위한 절차 역시 조속한 시일 내에 공지하겠다는 목표다.