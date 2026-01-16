파리바게뜨, 호작도 담은 케데헌 설 선물 출시

파리바게뜨가 2026년 설날을 앞두고 넷플릭스 애니메이션 영화 케이팝 데몬 헌터스 설 선물 신제품을 선보인다고 16일 밝혔다.

이번 신제품은 케데헌 인기 캐릭터인 호랑이 ‘더피’와 까치 ‘서씨’를 활용해 한국 전통 요소를 현대적으로 기획한 것이 특징이다. 두 캐릭터의 모티브가 된 ‘호작도(虎鵲圖)’는 악한 기운을 물리치는 호랑이와 좋은 소식을 전하는 까치를 한 폭에 담은 한국 전통 민화로, 새해가 오면 행운과 복을 기원하며 대문에 붙이던 조선시대 세시풍속으로도 알려져 있다.

‘더피&서씨 복 케이크’는 복주머니 형태의 케이크 위에 소나무를 배경으로 ‘더피’와 ‘서씨’가 함께 있는 홀로그램 픽을 꽂아 ‘호작도’를 색다르게 표현했다. 케이크를 장식한 노리개 픽은 실제 키링으로도 사용할 수 있다. 케이크 시트에는 전통 식재료를 활용한 흑임자 크림과 유자 생크림을 시트 사이에 샌드해 고소하면서도 상큼한 맛의 조화를 완성했으며, 크림 사이사이에 더한 달콤한 초코 쿠키가 바삭한 식감을 전한다.

‘파바 문경 오미자 롤케익’과 ‘파바 제주 천혜향 파운드’

‘파바 문경 오미자 롤케익’은 문경 오미자의 단맛, 짠맛, 신맛 등 오미(五味)를 담은 K-롤케익이다. ‘파바 제주 천혜향 파운드’는 당도가 높고 과즙이 풍부한 천혜향을 사용해 제주 자연의 상큼함을 그대로 담아낸 프리미엄 파운드 케이크다. 두 제품의 패키지에는 호랑이 ‘더피’와 까치 ‘서씨’를 은은하게 빛나는 홀로그램 박으로 표현해 고급스러운 감성을 더했으며, 선물용으로도 제격이다.

관련기사

케이팝 데몬 헌터스 제품 3종을 담은 종합 선물세트 ‘파바 새해 복 세트’도 선보인다. 구성 제품은 버터 풍미 가득한 구움과자 ‘티그레(Tigré)’ 위에 전통 간식 약과를 올려 쫀득하면서도 부드러운 식감을 살린 ‘파바 약과 티그레’, 호랑이와 곶감 스토리를 모티브로 호두, 무화과, 대추를 고루 담아낸 ‘파바 곶감 파운드’, 쫀득한 찰떡과 향긋한 쑥의 풍미가 어우러진 ‘파바 쑥떡쿠키’다. 한국 전통 간식의 매력을 담은 3종을 개별 구매 시 보다 20% 낮은 가격으로 구입할 수 있다.

파리바게뜨 관계자는 “한국 전통을 담은 선물세트로 소중한 사람에게 마음을 전하는 기분 좋은 한 해를 시작하시길 바란다”고 말했다.