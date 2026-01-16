KT알파쇼핑, 설선물 '복설복설' 기획전 진행

KT알파 쇼핑(대표 박승표)이 2026년 다가오는 설 명절을 미리 준비하는 고객들을 위해 식품, 건강식품 등 명절상품 방송을 집중 편성하고, ‘복스러운 설날 혜택 - 복설복설’ 기획전을 진행한다고 16일 밝혔다.

KT알파 쇼핑은 19일부터 2월 14일까지 설 방송상품을 10% 청구할인해 최대 20만원 할인을 제공한다. 모바일앱에서 구매할 경우 상품당 10%, 최대 3만원 적립금 또한 지급해 장바구니 체감 물가를 낮춘다.

이와 함께 2026년 병오년 말의 해를 기념해 프로모션 기간 내 방송상품을 구매한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ‘24K 순금 말 골드(1g)’를 증정한다. 방송상품 구매 시 자동 응모되며, 3월 9일 총 20명의 당첨자에게 개별 안내할 예정이다.

KT알파 쇼핑

KT알파 쇼핑에서는 최근 유명 요리 경연 프로그램의 최대 수혜자로 주목받는 임성근 셰프와 톱7에 이름을 올린 정호영 셰프의 요리를 만나볼 수 있다. ▲40년 경력의 노하우를 담은 임성근 셰프의 ‘LA갈비’, ‘도가니탕’, ‘뼈없는 갈비탕’, ‘순살 갈비찜’, ▲1세대 스타 셰프 정호영의 ’동태알탕’, ‘만능 3종세트(홍두깨살/새우/동태포)’, ‘민물장어구이’, ‘황제소갈비찜’이 대표적이다.

관련기사

이와 함께 명절 수요가 높은 먹거리 중심 품목을 대거 선보인다. ▲육류/양념육(김하진 갈비찜, 오세득 한입 LA갈비, 온작 이영자 소곱창전골, 이혜정 한우불고기, 천하일미 한우언양식불고기), ▲수산물(김나운 손질새우, 완도 활전복, 이봉원 순살갈치, 안동 간고등어, 제주 옥돔), ▲김치/반찬(도미솔 포기김치, 여수농협 돌산갓김치, 해동찬가 진도 곱창김), ▲농산물(나주 배, 제주농협 귤로장생 한라봉+레드향, 칼집 약단밤, 황금사과 시나노골드) 등이 있다.

이 외에도 ▲건강식품(김오곤 원장의 흑염소진액, 배한호 원장의 명작 알부민, 에버핏 유산균, 정관장 활기력 부스터, 하이뮨 프로틴 면역케어), ▲명절선물세트(더조은 풍기인삼 6년근 수삼, 서서갈비 인기상품 6종모음, 자연에더 인삼/더덕 혼합, 칸 프리미엄 수제 한우육포, 호정가 창평한과), ▲차/음료(김소형 원장의 저당식혜, 단백든든 산양유 하루선식, 호랑이건강원 진녹용)를 만나볼 수 있다.