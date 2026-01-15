AI 교육기업 위버스브레인(대표 정연중, 조세원)이 기업 교육 플랫폼 ‘휴넷’에 AI 외국어 회화 학습 서비스 ‘맥스AI’와 ‘맥스AI월드’를 공식 입점했다고 15일 밝혔다.

‘맥스AI’와 ‘맥스AI월드’는 AI 튜터 기반 일대일 외국어 학습 서비스로, 시간 제약 없이 언제, 어디서나 학습할 수 있는 것이 특징이다. 학습자의 발화를 정밀하게 인식해 상황에 맞는 피드백을 제공함으로써 외국어 회화 역량 강화를 돕는다.

영어 회화 서비스 ‘맥스AI’는 학습자의 수준과 관심사에 따라 학습할 수 있도록 28개 코스, 580개 레슨을 제공한다. 토익스피킹, 오픽 등 주요 말하기 시험 대비 과정을 제공해 기업 임직원들의 인사·승진 및 글로벌 업무 대응 역량 강화에 도움을 준다.

위버스브레인, 맥스AI·맥스AI월드 휴넷 입점…기업 임직원 대상 서비스 확대

‘맥스AI월드’는 중국어·일본어 과정을 제공하며, 초·중·고 레벨로 구성된 체계적 회화 학습 커리큘럼을 갖췄다. VOD 강의와 AI 원어민과의 1:1 대화, 반복 학습을 통해 학습 내용을 체화할 수 있다. 올해 상반기 중 스페인어, 베트남어 등 다양한 언어를 순차적으로 출시할 예정이다.

해당 서비스는 이달부터 휴넷을 이용하는 기업·기관 고객을 대상으로 제공되며, 개인별 학습 진도 확인 등 학습 관리 기능도 함께 지원한다.

관련기사

위버스브레인의 조세원 대표는 “’맥스AI’와 ‘맥스AI월드’가 휴넷 입점을 통해 기업 교육용 AI 외국어 학습 콘텐츠로서 경쟁력을 인정받았다”며 “앞으로 더 많은 기업이 ‘맥스AI와 ‘맥스AI’월드를 활용해 임직원들의 글로벌 업무 대응 역량을 강화하고, 다국적 인력을 위한 체계적 어학 교육 환경을 구축할 수 있을 것”이라고 말했다.

위버스브레인은 글로벌 AI 교육 기업이다. 국내 최초로 인간과 동일한 원어민 AI가 화상으로 영어를 가르치는 ‘맥스AI’와 AI 비즈니스 교육 엔진 ‘위코치’를 개발했다. 2천여 명의 원어민이 함께하는 ‘스피킹맥스’는 누적 회원 120만 명을 돌파했으며, 게이미피케이션과 보상이 결합된 ‘돈버는영어’로 국내외에서 큰 인기를 끌고 있다. 2024년에는 AI 서비스 도입과 B2B, 글로벌 사업 확장으로 역대 최고의 실적을 달성했다.