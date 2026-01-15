자녀 납치 가장 보이스피싱, '속이는 법' vs '안 속는 법'

자녀 납치를 가장한 보이스피싱이 학부모를 겨냥해 진화하는 가운데, 전문가는 이 같은 범죄의 핵심이 개인정보 자체보다 ‘부모와 자녀를 분리하는 상황 연출’에 있다고 진단했다.

김은성 KISA 스미싱대응팀장은 “아이 이름과 연락처만으로도 범죄는 충분히 가능하다”며 “초등학생부터 부모까지 함께 교육하지 않으면 피해를 막기 어렵다”고 강조했다.

범죄는 ‘정보’보다 ‘상황’을 만든다…아이 납치 보이스피싱의 구조

보이스피싱 범죄자들은 통화를 길게 이어감으로써 부모가 경찰에 신고하거나 주변에 확인하지 못하게 한다. (제공=클립아트코리아)

김은성 팀장은 최근 확산되는 ‘자녀 납치 가장’ 보이스피싱의 공통점으로 부모의 판단력을 무너뜨리는 상황 연출을 꼽았다. 그는 “범죄자들이 일부러 전화를 끊지 않고 쓸데없는 대화를 길게 이어가는 이유는 부모가 경찰에 신고하거나 주변에 확인하지 못하게 하기 위한 것”이라며 “통화가 이어질수록 부모는 실제로 아이와 통화 중이라고 믿게 된다”고 설명했다.

특히 범죄자들은 큰 금액이 아닌 비교적 감당 가능한 액수를 요구해 부모가 ‘일단 보내고 보자’는 판단을 하도록 유도하는 경우가 많다. 김 팀장은 “납치라는 단어 하나만으로 부모는 극도의 공포 상태에 빠지기 쉽다”며 “이 순간 합리적인 판단은 거의 불가능해진다”고 말했다.

보이스피싱의 표적은 더 이상 성인에 국한되지 않는다. 김 팀장은 “요즘 아이들은 스마트폰과 메신저로 오는 정보를 기본적으로 신뢰한다”며 “전화나 메시지를 의심하지 않고 그대로 응대하는 경우가 많다”고 지적했다. 그는 “친구가 보낸 메시지처럼 보이면 진짜라고 믿고 반응하는데, 이 신뢰 구조가 보이스피싱뿐 아니라 마약·불법 콘텐츠 문제로도 이어지고 있다”고 설명했다.

개인정보 유출과 관련해서는 과도한 추정보다는 일상 속 정보 수집 관행 자체를 경계해야 한다고 강조했다.

김 팀장은 “범죄는 대규모 해킹이 아니라 이름과 전화번호 같은 최소한의 정보만으로도 충분히 실행된다”며 “학교 앞에서 학습지 신청이나 이벤트를 가장해 이름과 연락처를 적게 하는 행위 역시 범죄에 악용될 수 있다”고 경고했다. 이어 “아이와 부모 모두 ‘이 정도 정보는 괜찮다’는 인식을 버려야 한다”고 덧붙였다.

“아이부터 부모까지 함께 배워야”…KISA가 제시한 보이스피싱 대응법

아이와 통화가 되지 않는다고 해서 바로 위급 상황으로 단정해서는 안 된다. (사진=클립아트코리아)

김 팀장은 보이스피싱 예방의 핵심으로 부모와 자녀가 동시에 대응 원칙을 아는 것을 꼽았다. 아이들에게는 “엄마한테 물어볼게요”, “아빠한테 확인할게요”처럼 시간을 끄는 답변을 교육하고, 부모에게는 자녀와 연락이 닿지 않을 경우 반드시 문자나 다른 수단으로 확인하는 습관이 필요하다는 설명이다.

그는 “자녀가 전화를 받지 않는 상황 자체가 범죄자가 설계한 상황일 수 있다”며 “통화가 되지 않는다고 해서 바로 위급 상황으로 단정해서는 안 된다”고 강조했다.

KISA는 보이스피싱 예방을 위해 지자체, 통신사, 금융당국, 경찰과 협력해 취약계층 대상 교육을 진행하고 있다.

관련기사

김 팀장은 “경기도와 업무협약(MOU)을 맺고 초·중·고등학교와 노인복지관까지 찾아가는 교육을 확대하고 있다”며 “연령대별로 노출되는 위험이 다른 만큼 맞춤형 교육이 필요하다”고 역설했다.

또 “학부모들은 뉴스를 통해 정보를 접하는 경우가 많지만, 자녀들은 포털이나 유튜브 알고리즘을 통해서 정보를 접하기 때문에 정작 알아야 할 예방 정보가 충분히 노출되지 않는 현실도 문제"라며 “보이스피싱은 개인의 부주의 문제가 아니라 사회 전체가 함께 대응해야 할 범죄다. 아이부터 부모, 고령층까지 모두가 같은 원칙을 공유해야 피해를 줄일 수 있다”고 말했다.